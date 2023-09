Válková (ANO): Trestní právo má být prostředkem ultima ratio nejzazším

reklama

Milé kolegyně a milí kolegové,

i když ten můstek mezi návrhem novely zákona o Rejstříku trestů a tím, co řešíme teď aktuálně jako reakci na to, co se děje a v tom našem prostoru, v oblasti lepšího zajištění ochrany před sexuální delikvencí, která je páchána na našich dětech, není úplně přímý, tak přece jenom mně to nedalo tady nevystoupit a nevyužít této příležitosti.

Já jsem na Twitteru napsala jenom takový kraťoučký příspěvek, kdy jsem si povzdechla nad tím, a teď to udělám tady za řečnickým pultíkem, že Ministerstvu spravedlnosti tak dlouho trvá a hned přejdu k tomu, proč to souvisí s touto novelou, tak dlouho trvá vytvořit dětský certifikát neboli rejstřík, registr sexuálních delikventů. Spíše bych řekla přesněji pachatelů sexuální trestné činnosti ve vztahu k té zvlášť zranitelné kategorii dětských obětí. A když už tady máme tu novelu, ke které není žádný pozměňovací návrh, taky ani těžko může být v této souvislosti, protože ty základní předpoklady pro to, aby vznikl registr sexuálních delikventů, zatím splněny nejsou.

Velice ráda si poslechnu, že nemám pravdu a že už jsou ty legislativní práce před ukončením. Tady předsedkyně podvýboru pro problematiku sexuálního násilí a její prevence, neříkám přesný název našeho ústavně-právního výboru, Táňa Malá by mohla povídat, jak se snaží už od jara tohoto roku velmi intenzivně, aby něco takového, jako je dětský certifikát, vzniklo a jak naráží ne na neochotu, to bych neřekla takhle brutálně, nicméně na, řekněme, pasivitu a nedostatek zájmu toto téma legislativně postavit jako téma prioritní, navíc je to dílčí novela. Opravdu si nemyslím, že by to dalo takovou práci, ale musí tady být - a pan ministr mně jistě odpoví - snaha opravdu odpovědět na to, co veřejnost chce.

Víte, že já jsem velmi zdrženlivá, pokud jde o kriminalizaci, protože si myslím, že má platit vždycky ta zásada ekonomie, trestní represe a opravdu to trestní právo má být prostředkem ultima ratio nejzazším. Nicméně pokud jde o tu novelu rejstříku trestů, tak já, když jsem si to přečetla, tak jsem si říkala, výborně, po tomhle jsme dlouho volali. Bude to jednodušší, bude to automatizované. Také mě zaujal dotaz pana poslance Ferance, který s tím včera přišel, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, a já jsem mu nedovedla odpovědět, protože jsem si říkala, aha, tady by byl možná dobrý malý pozměňovací návrh, který by tam doplnil větičku, kde se v těchto případech stejně dává možnost obrátit se na soud.

Zřejmě ta větička by tu pochybnost o tom, zda je to teď v bezvadném stavu ve vztahu k činům, které u nás trestné nejsou, ale v zahraničí trestné jsou. Já budu opravdu odsouzená třeba zrovna, že budu vykřikovat něco ve prospěch samostatnosti Katalánska. U nás se tu těžko bude subsumovat pod nějakou skutkovou podstatu našeho trestného činu, a přesto to tam v rejstříku budu mít. Takže asi budu mít nějaký problém, protože nemůžu chtít od každého zaměstnavatele, který není právník, aby rozlišoval, co je trestné a co není trestné, co je trestné třeba ve Španělsku a co u nás není trestné. Takže to si ráda nechám vysvětlit. Je to velmi legitimní a dobrý dotaz, já za něj panu kolegovi poslanci Ferancovi děkuji, ale opravdu zdvihám tu kartu.

Když už mluvíme o registrech, o rejstřících trestů, tak ten povzdech, proč jsme s tím nemohli už spojit i ten registr sexuálních delikventů alespoň v rámci těch úvah a debat o tom, jakým způsobem potom, jestli tedy opravdu to omezíme na dětský certifikát pro účely práce s dětmi, to znamená jedině ten, který nebude mít ten záznam určitého typu v rejstříku trestů, bude smět pracovat s dětmi anebo jestli jdeme tou druhou cestou paralelní. Byla by to asi škoda.

A možná že i na to pan ministr rád odpoví a moje pochybnosti rozptýlí a já mu za to předem děkuji.

