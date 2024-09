Vanka (ANO): Pojďte volit a vyšlete vzkaz vládě

Důvěrou a svým hlasem mé osobě, která nemá nic společného s vládnoucí pětikoalicí, ukážete zvednutý ukazováček jako varování, že vládne špatně, či prostředníček - jděte do... Za sebe vám slibuji, že nebudu hlasovacím automatem žádné vlády a na prvním místě budete vždy vy, moji Západočeši.

Co s tím?

Je čas to změnit. Změnu ale nepřinesou kandidáti za vládní pětikoalici, v našem volebním obvodě nominováni za ODS a TOP09, STAN nebo KDU-ČSL, případně schovaní v nějaké další koalici. Jediný, kdo v současné situaci bude stát plně při vás, jsem já a hnutí ANO 2011.

Pracuji pro vás intenzivně na pozici 1. náměstka hejtmana pro regionální rozvoj, IT a EU a výsledky mé práce můžete vidět na každém kroku. Jezdil jsem za vámi po celém kraji a přesně vím, co se kde děje a co kterou obec tíží. Mohu z pozice senátora okamžitě začít věci řešit, a ne se rok jenom rozkoukávat. Mé cesty za vámi budou i nadále pokračovat a určitě společně vypijeme několik soudků piva na vašich akcích a slavnostech.

Komu dáváte svou důvěru?

Udělejte si čas a zjistěte si podrobnosti o kandidátech. Zkoukněte sociální sítě, webové stránky, zkuste Google. Můžete zkontrolovat naše majetky, zda někdo nemá politiku jen jako byznys a nevytváří okolo sebe z kamarádů mocenské uskupení. Volíte nás na šest let, tak ať vyberete dobře.

Nedávno v médiích byla zpráva o časté nepřítomnosti senátorů ve své práci. Není divu, když dost často kombinují funkci senátora s další prací, například starosty. Víte, že současný náš senátor má třicetiprocentní nepřítomnost při hlasování? Početně to vychází tak, že z šestiletého funkčního období skoro dva roky chyběl. Já jsem zvyklý dělat věci naplno a nikdy nebudu padesátiprocentní starosta a padesátiprocentní senátor.

Když už Senát je, tak ať funguje

Do Senátu se volí od 40 let. Má to být nejspíš jakási pojistka životní vyzrálosti. Ale tak to přece není. Hlavním hlediskem má být poctivost, nesobeckost, vysoké pracovní nasazení a schopnost dotahovat věci do konce, také tolerance k názorům ostatních lidí, a hlavně jim pozorně naslouchat. Vše dělat ku prospěchu obyvatel naší vlasti, rozvíjet odkaz našich předků a pokračovat ve zvelebování naší republiky. A to vám nabízím za vaši důvěru, vyjádřenou ve volbách.

Pokud mi dáte příležitost, věřte, že za vás budu v Senátu kopat, co to půjde. A přitom budu používat zejména selský rozum, zkušenosti a také vaše podněty. Všem moc děkuju za podporu.

Petr Vanka ANO 2011

náměstek hejtmana Plzeňského kraje, kandidát do Senátu

