Vaňousová (TOP 09): Stojíme za vámi a stojíme za vámi jako tým

„Vydali jsme se přímo do ulic za Táboráky a ptáme se jich, co je v našem městě trápí. Chceme, abychom pracovali na lepším Táboře společně. A když společně, tak jako tým. Proto se s námi nepotkáte jen na oficiálních mítincích, ale i na řadě neformálních akcí,“ vysvětluje předsedkyně MO TOP 09 Tábor, veterinářka Radka Vaňousová.

Táborští mají za sebou už cyklovýlet, také pořádali v předvečer Mezinárodního dne dětí sportovní den.

„Ve čtvrtek 31. května TOP 09 pořádala sportovní den. Kromě tradičních, velmi oblíbených atrakcí pro děti, jako jsou skákací hrad, malování na obličej a soutěže, jsme dětem představili i některé druhy tradičních i méně tradičních sportů. Ve sportovním areálu měly svá stanoviště různé sportovní oddíly – FC Táborsko, SK Badminton Tábor, Volejbal Tábor a KBC – klub bojových sportů. Děti si pod vedením trenérů mohly vyzkoušet sporty a udělat si představu, jak vypadá třeba taková kondiční příprava. V rámci programu se představil i taneční klub 6dance a taneční škola S.araH.,“ přiblížila program Radka Vaňousová.

A podle reakcí to vypadá, že od září nebudou mít tyto sportovní kluby nouzi o nové členy.

„Zatímco děti sportovaly, s rodiči jsme si povídali o tom, co je v Táboře trápí,“ dodala Radka Vaňousová.

Ale rozhodně to nebyla akce poslední, tou nejbližší je nedělní závod dračích lodí. „Představíme se jako posádka složená z členů TOP 09 a našich podporovatelů. Nebude to poprvé, co se naše posádka zúčastní. Před čtyřmi lety jsme si dopádlovali pro krásné 7. místo,“ vzpomíná Radka Vaňousová.

Se členy TOP 09 se ale budete moci potkat i v průběhu letních prázdnin. „V závěru léta pak připravujeme tenisový turnaj, svou účast přislíbil i Mirek Kalousek,“ dodala Radka Vaňousová.

autor: PV