Věra Maříková (SPD): S digitalizací přichází obava, že starší generace budou nezaměstnatelné

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navštívil nedávno Karlovarský kraj, kde se setkal s členy krajské rady a vedením úřadu. Během této návštěvy byla diskutována revize sociálního systému a možnosti financování sociálních služeb v nadcházejících letech. Jurečka během své návštěvy pronesl, že v důsledku digitalizace zanikne v příštích sedmi až osmi letech 300 000 pozic a milion pozic kvůli digitalizaci výrazně změní svou náplň práce.

Digitalizace má značný dopad na pracovní trh, a to ve více aspektech. Klíčové změny můžeme očekávat v nadcházejících letech v oblasti automatizace a umělé inteligence. Mnoho rutinních a manuálních pracovních pozic může být automatizováno, což povede k snížení potřeby lidské práce v určitých sektorech. Na druhou stranu to může vést k vytváření nových pracovních míst v oblastech, jako je údržba a programování robotů.

Zvýší se poptávka po technologických dovednostech. Jak firmy pokračují v integraci nových technologií, zvyšuje se potřeba zaměstnanců s technologickými dovednostmi. Klíčem je vzdělávání a přeškolování pracovníků, aby byli připraveni na změny, které digitalizace přináší. Vlády a vzdělávací instituce hrají v této transformaci důležitou roli, poskytují potřebné zdroje a programy pro rozvoj dovedností.

S digitalizací a automatizací přichází však také obava, že starší generace budou kvůli digitalizaci nezaměstnatelné, protože skutečně mění nároky na pracovní sílu. Obavy jsou na místě, a to zvláště spojíme li si to s důchodovou reformou, podle které by mělo dojít k zvýšení věku odchodu do důchodu podle prodlužující se doby dožití. Nikdo však nezohledňuje věk dožití ve zdraví, který je v České republice u žen 63 let a u mužů 60 let.

Nejenže se tímto návrhem z logiky věci zatíží zdravotní systém, ale dojde k zatížení také sociálního systému, jelikož řada lidí staršího věku nesežene práci. Je proto důležité, aby společnost jako celek uznala hodnotu a přínosy, které starší pracovníci přinášejí, a aby se adaptovala tak, aby podporovala jejich aktivní účast v pracovním životě i v éře digitalizace.

