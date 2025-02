Vích (SPD) Česko-slovenské vztahy je třeba obnovit

Premiér Petr Fiala (ODS) v nedělním diskusním pořadu OVM prohlásil, že není důvod k obnovení česko-slovenských mezivládních konzultací. Blábol. Nejednat v této mezinárodní situaci se Slovenskem, zejména kvůli postojům vlády Roberta Fica v otázkách migrace či vztahu k Ukrajině, může mít dopady na jednotu Visegrádské skupiny (V4). Odmítání jednání se Slovenskem zároveň oslabuje český vliv v regionální diplomacii, oslabuje to naši pozici ve vztahu k Maďarsku a Polsku, a tím zároveň i v rámci prosazování společných zájmů států V4 na úrovni EU. Se Slovenskem máme dlouhodobé nadstandardní historické vazby, a jejich poškozování může mít dlouhodobé negativní dopady nejen politicky, ale i ekonomicky a kulturně. V rozhodnutí nejednat se Slovenskem není ze strany současné vlády žádná efektivní geopolitická strategie. Tou je naopak diplomatický dialog.

Česko-slovenské vztahy datují staletí, resp. dokonce tisíciletí. Máme podobný jazyk, jsme Slované a moderní verze slovenštiny byla za doby Národního obrození vytvořena s přispěním českých vlastenců. Pak jsme žili ve společném státě – Československu od roku 1918 a velmi úspěšně. Bohužel po revoluci v roce 1989 došlo k jinému vývoji, což mne dodnes mrzí. Po rozdělení Československa 1. ledna 1993 si jeho dosavadní občané museli vybrat jen jedno z těchto občanství. Tím se stalo, že především v ČR zůstalo spousta lidí původně ze Slovenska, ale i naopak. Propojení na úrovních rodin daleko přesahuje propojení s jakoukoli další zemí na světě. Bylo to nejen z toho důvodu, že Češi i Slováci jsou do cca roku narození 1980 přirozeně bilingvní – hlavně pasivně, neboť vysílání v televizi bylo v obou jazycích (a to byla televize sledovaná daleko dřív než teď), podobně noviny, časopisy apod. Tedy jsme si rozuměli a tyto generace si dodnes rozumí.

Pak je zde další faktor. Když šli muži na vojnu, obvykle Čechy, Moravany a Slezany posílali na Slovensko, Slováky zase do Čech, na Moravu, do Slezska. Tím vznikla řada československých rodin, které se pak usazovaly buď v ČR nebo na Slovensku. To je dodnes. Po revoluci zase vzniklo množství česko-slovenských sňatků, nejvíce tím, že řada slovenských mladých lidí odjela studovat do Prahy nebo do Brna na vysokou školu a už tam zůstali, našli si životního partnera.

Se Slováky si nemusíme nic vysvětlovat, vyrůstali jsme pokaždé ve stejném (nebo po revoluci podobném) politickém a kulturním uspořádání. I před vznikem Československé republiky v roce 1918 jsme na tom byli podobně, a naopak po zániku Československa se vztahy velice rychle oteplily. Jak se říká jsme takoví „bývalí manželé, co jsou nakonec nejlepší přátelé“.

Tedy to, jak se snaží vláda Petra Fialy (ve které teď jsou ODS, KDU-ČSL, TOP09 a STAN a donedávna v ní byli i Piráti) rozeštvávat česko-slovenské vztahy je nemoudré a z hlediska historického vývoje v obou zemích přímo nemorální. Žádný jiný tak blízký národ nemáme. Poláci jsou nám blízko, Maďaři, Rakušané vcelku také, ale to není úplně ono. Vláda Petra Fialy se nám snaží „nacpat“ skvělé vztahy s Ukrajinci, ale to tak snadno nejde nadirigovat „shora“. Navíc řada lidí velmi těžce v rodinách vzpomíná na strašné zážitky své nebo svých příbuzných za druhé světové války, a abychom se družili s vládou a státem, který velebí Stěpana Banderu, to je ohromně „přes čáru“.

Přiměřená humanitární pomoc, třeba, ale nepřehánět to s podporou až na úroveň, že by do ukrajinsko-ruského vojenského konfliktu (ve kterém ani jedna strana není svatá, Ukrajinci hlavně kvůli dlouholeté persekuci rusky mluvícího obyvatelstva Donbasu od roku 2014) měli být zatahováni naši mladí lidé vysláním na Ukrajinu jako vojáci, to je nepřípustné. Snaha o to byla a stále je opakovaně vyvíjená. A nedávno nám Ukrajina projevila „vděk“ přerušením dodávek plynu nejen na Slovensko, ale i dál do EU, hlavně do České republiky. Takže co je tohle za kamarádství. Když potřebujete – pomůžeme a pak nás rovnou podrazíte. Takhle se přátelský národ nemá chovat.

Naopak Slováci nám nikdy nic neprovedli, myslím na vládní úrovni, občané obou zemí dlouhodobě v klidu spolupracují a vycházejí spolu krásně. Dokud se tedy vláda Petra Fialy nezačala míchat do zahraničních záležitostí, nezačali tam vyjíždět někteří umělci, aby vysvětlili, jak mají Slováci „bojovat proti demokracii“ na demonstracích a nenechat si ji ukrást (?!?) a příště správně volit progresivisty. To odmítám. Volby na Slovensku proběhly řádně, tedy má současná slovenská vládní koalice legitimní mandát od voličů vládnout 4 roky. Narušovat to z území jiného státu je nesprávné a neetické. A vláda Petra Fialy by to měla respektovat a tyto vztahy se Slovenskem na vládní úrovni kultivovat a nikoliv bořit.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky