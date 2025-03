Vích (SPD) Koalice odmítla veřejnou debatu nad efektivitou armádních zakázek

Minulý týden byla svolána na základě požadavku opozice mimořádná schůze Sněmovny na téma koncepce výstavby armády, které se zúčastnil i prezident republiky Petr Pavel. Ještě před otevřením této schůze ale nebylo umožněno vystoupit poslancům s přednostním právem, protože schůze byla hlasy koalice schválena v utajeném režimu, a to jsme odmítli. Chtěli jsme otevřenou debatu, ve které by zazněly naše výhrady a pochybnosti k předraženým zakázkám, efektivitě a transparentnosti nákupů a klientelismu na ministerstvu obrany.

Vláda Petra Fialy se bojí, aby se veřejnost nedozvěděla v přímém přenosu, jak vláda řídí ministerstvo obrany prostřednictvím ministryně obrany Jany Černochové (ODS) a jakým způsobem se utrácí a za co. Přitom není co tajit. Armáda je v nejhorší personální situaci v novodobé historii a chybí jí tisíce vojáků. Pravým důvodem hysterie a strašení válkou ze strany vládní koalice jsou klesající volební preference a tématem zbrojení chtějí překrýt všechny nedostatky své asociální vlády od počátku jejího působení. I my chceme moderní armádu, ale bez navyšování obranných výdajů, a navíc na dluh.

NGŠ v polní uniformě v Parlamentu – trochu neobvyklé

Zajímavé je, že na tu mimořádnou schůzi přišel nejen prezident Petr Pavel, bohužel s projevem, kde toho nezaznělo tolik, kolik mohlo. Ale když schůzi „vyzdobil“ náčelník Generálního štábu genpor. Ing. Karel Řehka, co by bojovník, který přišel v polní uniformě, tak to čtyřkoalice (ale vlastně zase pětikoalice – i s Piráty) vzala za záminku jednací sál uzavřít, jednat v neveřejném režimu.

Stenografka s prověrkou na stupeň tajné?

Komické bylo, že si pak vzpomněli, že když i vypnou nahrávání, nebude, jak zaznamenat dění „za zavřenými dveřmi“ a tak si honem ještě odhlasovali, že bude použit alespoň stenozáznam. To by mne opravdu zajímalo, která paní stenografka má prověrku na stupeň tajné, jak se tam také řešilo. Ale těch pochybení okolo porušení Zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností tam bylo asi více.

Problémy v armádě

Dlouhodobé podfinancování armády a zároveň odkládané modernizační projekty, např. modernizace pásových BVP, které jsou za oficiální hranicí životnosti od roku 2015. V roce 2026 by měla armáda dostat jako náhradu prvních 10 kusů z 246 plánovaných CV90, které nemají schopnost plavat. Děla ráže NATO (CAESAR) jsou v prototypech a stav nepojízdných Pandurů je zarážející. Zavádíme do výzbroje 40 let staré tanky Leopard 2A4, které následně nákladně modernizujeme. Velení armády následně oznamuje, že plánuje opustit projekt pořízení nejmodernější verze tanků Leopard 2A8, protože na něho nemá dostatek prostředků. NKÚ následně ve svém kontrolním závěru uvádí, že Ministerstvo obrany nemá pro novou výzbroj dostatek garáží. Tristní stav nemovité infrastruktury. To vše je pro vojáky demotivující.

Přednost se potom dává mediálně zajímavým projektům typu stíhačky F-35. To ostatní se neřeší.

A to je pouze špička ledovce. Odmítáme bianco šek na navyšování výdajů na zbrojení a navíc na dluh. A o tom jsme chtěli mluvit na mimořádné schůzi, aby se tyto a další skutečnosti veřejnost dozvěděla, ale nebylo nám to umožněno, přestože jsme to chtěli již třikrát projednat jako nový bod na jednání Sněmovny. I my chceme moderní armádu, ale v takové podobě, aby zabezpečovala plnohodnotně obranu území našeho státu, a to jak mírově, tak i válečně. Ale o tom, o čem můžeme jednat, chceme jednat před veřejností.

