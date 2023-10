Vích (SPD): Ministerstvo obrany v exekuci za kulomety MINIMI

reklama

Zakázky na MO jsou dlouhodobě problematické, počínaje legendárním Štábním informačním systémem. Sám jsem zažil, že nám byla na Výboru pro obranu cena za nákup a „přes noc” došlo k dalšímu zdražení o cca půl miliardy, jen tak. Takže mne tento případ až tolik nepřekvapuje, ale stejně je to zarážející.

Jak může stát nakupovat od prostředníka pětkrát dráž, než by to stálo u výrobce a když se na to přijde, úředník, který věc rozhodoval zůstává dále na MO? Stačí vyjednat dodatek ke smlouvě, kterým se něco „přihodí” aniž by bylo zvýšení ceny kompenzováno prokazatelných a veřejně obhájením navýšením počtu kusů daného výrobku. Zajímavé je, že ten „příhoz” je tentokrát ve výši 0, 4 miliardy Kč.

To přesně se podle serveru kverulant.org stalo ohledně kulometů MINIMI, které byly za minulé vlády nakoupeny za 1,1 miliardy Kč, za ministryně Jany Černochové se ale zakázka rázem navýšila na 1,5 miliardy Kč. Bez nějakého zdůvodnění, že by dodavatel poskytl něco navíc. Přitom už původní zakázka se ukazuje být problematickou. Místo přímého nákupu od belgického výrobce Fabrique Nationale, což obvykle bylo za 219 tisíc Kč za kus (takto nakoupilo Norsko, podobně Portugalsko), platilo Ministerstvo obrany dokonce 1,19 milionu Kč za kus. Tedy za cenu dvou aut a pětkrát více. Od zprostředkovatele, firmy CB SERVIS CENTRUM. Zakázka sice byla zadána formou jednacího řízení s uveřejněním a přihlásily se do něj tři firmy, Česká zbrojovka, a. s., Detail Banzai, s. r. o., a CB SERVIS CENTRUM, s. r. o., ale nabídku podal pouze jediný, zprostředkovatel CB SERVIS CENTRUM. To také leccos naznačuje.

Kverulant.org MO zažaloval za nezákonný postup (nesdělení požadovaných informací o zakázce) a Městský soud v Praze jeho žalobě vyhověl. MO pod vedením Jany Černochové (ODS) ale informace opět odmítlo poskytnout. Proto podal Kverulant návrh na exekuci a úspěšně. Soud pro Prahu 6 aktuálně pověřil soudního exekutora vymožením požadovaných informací.

Je zajímavé, jak se mění argumentace MO, když nechce poskytnout informace. Střídají se důvody „respektování obchodního tajemství” (druhé strany obchodu) a důvod „utajované skutečnosti”. Ten druhý důvod je za téhle vlády ten nejčastější. Viděli jsme, jak dopadl nákup amerických vrtulníků Viper a Venom, kde padla obří pokuta pro MO (500 miliónů korun). Pak tu byly kauzy „skokového navýšení ceny přes noc”, u „rušiček" STARKOM. Nyní zde máme případ kulometů MINIMI za pochybnou původní cenu, a ještě pochybněji navyšovanou. Finále samozřejmě představují stíhací letouny, jejichž cena končí v nedohlednu.

Po ročním vyjednávání a velké reklamní kampani minulý týden schválila vláda Petra Fialy (ODS) nákup 24 kusů amerických stíhacích letounů F-35A Lightning II Block 4, který celkově vyjde daňové poplatníky na stovky miliard (podle některých odhadů 400-500 miliard korun). Přitom za tuto částku by šlo kompletně zmodernizovat celou armádu, včetně doplnění skladů potřebnou výzbrojí, technikou a materiálem, které současná vláda odvezla na Ukrajinu. Cena jedné stíhačky F-35A Lightning II Block 4 se nyní pohybuje okolo 160 milionů dolarů (3,5 miliardy korun). Vláda je ale hodlá nakoupit na přímo za neuvěřitelných 6,25 miliardy dolarů (105 miliard korun) za kus a dalších 45 miliard korun má směřovat do úprav příslušné infrastruktury (přistávací dráhy, výstavba vyhřívaných hangárů atd.). Americké stíhačky jsou tedy minimálně 3 krát dražší než stávající švédské Gripeny a náklady na jejich provoz jsou v porovnání s Gripeny dokonce až sedminásobné!

Ohledně zadávání zakázek MO se toho musí změnit mnoho, jinak nám tudy potečou peníze ze státního rozpočtu jak „dírou v lodním kýlu”. A především by se projednávání zakázek mělo důsledně vrátit k prodiskutování na Výbor pro obranu, nebo Podvýbor pro akvizice Poslanecké sněmovny. Jinak nelze dodržet kontrolu ze strany Poslanecké sněmovny vůči vládě, ale hlavně vůči občanům České republiky a snažit se o dohled nad hospodárným nakládáním se svěřenými finančními prostředky.

Převzato z profilu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výpalné nebo hazard čili nákup stíhaček pro vzdušné síly České republiky Vích (SPD): Stíhačky F-35 znamená koupit zajíce v pytli za 400 miliard „Věřím tomu, co jsem si naměřil.“ Kobza načal vážné téma. Radiační „Pomodlit se a umřít.“ Nad novou obrannou strategií Černochové

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE