Vích (SPD): Na Václaváku byli občané v obavách, premiére Fialo!

reklama

Pobízení k činnosti vlády Petra Fialy (ODS) ve Sněmovně ze strany hnutí SPD probíhá mnoho měsíců, ale je to trochu jako hrách na stěnu házet. Navrhovali jsme například deset bodů, jak řešit energetickou a potravinovou krizi, ale vláda pětikoalice ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů je odmítla, a navíc se dlouhé měsíce tvářila, že se nic neděje, a že v SPD přeháníme. Mezitím se rozjela energetická krize, raketová inflace, skokově předražené potraviny, pohonné hmoty atd. Přišla schůze k vyslovení nedůvěry vládě a navíc plný Václavák. A nevypadá to, že by tím revoluční nadšení vychladlo, spíše naopak.

Jen připomenu, že demonstraci na Václavském náměstí hnutí SPD neorganizovalo. V současné době v rámci kontaktní kampaně provádíme setkání a diskuse s občany ve všech krajských městech. Demonstrace se zúčastnili někteří členové a příznivci SPD, a to je dobře. Tedy v sobotu 3. září byl plný Václavák (kromě malé části, která se opravuje) a navíc byly zaplněné i části přilehlých ulic. To je obrovské množství lidí, dost možná až ke 100 tisícům. Hlava na hlavě. Myslím, že vládě spadla čelist. Tolik se fakt nečekalo. A tito lidé, potvrdili to, co SPD už dlouho přenáší na půdu Sněmovny. Tedy, že vláda Petra Fialy se českým občanům nevěnuje, rozhodně pro ni nejsou na prvním místě, a na jejich stížnosti nedbá. Demonstrovali zde právem znepokojeni občané, kteří mají obavy z astronomických cen energií a potravin. Je to o jejich přežití a samozřejmě se jedná i o firmy, podnikatele a živnostníky. Pro současnou vládu jsou ale důležitější zájmy jiných států, od Ukrajiny, přes Německo, Brusel a zbytek EU, až po USA.

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 59% Ne 36% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 14391 lidí

Vzhledem k tomu, že hnutí SPD se snaží být státotvorné a nabízet řešení, nikoli přispívat k panice a chaosu, dali jsme vládě Petra Fialy možnost se ctí se vyrovnat s vlastními chybami a provést účinnou rekonstrukci vlády nebo, pokud toho nejsou schopni, přidat pár hlasů k hlasům opozice a vyjádřit nedůvěru stávající vládě pětikoalice. Ta možnost byla 1. a 2. září 2022. Tato možnost nebyla využita. Současná vláda po 23 hodinách jednání si sice udržela důvěru Sněmovny, ale důvěru občanů už dávno nemá a nezíská ji nikdy. Jak se ukazuje nejen v průzkumech, ale nyní i na Václavském náměstí, tato vláda každým dnem dále ztrácí důvěru našich občanů a nic nedělá pro to, aby ji znovu získala.

Výroky samotného premiéra Fialy ze soboty znamenají, že vůbec nic nepochopil. Myslí si asi, že dál bude vysílat signály, rozhazovat rukama a říkat "hledáme řešení" a „nenecháme nikoho padnout“. Není ale vůbec jisté, že jakékoli řešení, které předloží právě tato vláda, bude obyvatelstvem České republiky přijato. Už nyní se lidé zjevně domlouvají na další a další demonstrace, začíná to vypadat, že to berou za svou novou občanskou povinnost "do toho jít". Premiér Petr Fiala přilil olej do ohně tím, že v reakci na demonstraci prohlásil" „je jasné, že ruská propaganda a dezinformační kampaně se objevují na našem území opakovaně a někdo jim prostě podléhá“. To nepochopení situace z jeho strany je ale monstrózní. Politologové by jistě řekli, že to je klasický případ odtrženosti elit od obyčejných lidí. Pokud se někomu nelíbí Fialova vláda a má obavy, že nezaplatí složenky na energie, které jsou nejvyšší v EU, tak je podle slov a vyjadřování představitelů vládní pětikoalice proruská lůza a ruský šváb. Takoví lidé ale na Václavském náměstí byli a v jejich rukách vlály naše vlajky a nikoliv ruské. Takže žádná lůza a švábi, ale normální lidi z celé republiky, které vláda svou nečinností ožebračuje a nechává je na holičkách.

Je jasné už téměř každému, že vláda nekoná, výroky ministrů jsou zmatečné a pokud vláda nenajde řešení v řádu dní, tak nás čeká období demonstrací, stávek a společenského neklidu ve všech podobách. Ještě nikdy v novodobé historii necítili občané takovouto beznaděj a nutno dodat, že oprávněně. Pokud to vláda pětikoalice začne řešit vyhlašováním různých nouzových stavů, rozháněním demonstrací, zavíráním oponentů (už se postupně děje), tak se dostaneme do úplně jiné fáze dějinného vývoje. Nelze řešit důsledky ale příčiny ale oni neřeší ani jedno ani druhé. Taková vláda tady bude tak maximálně do zimy a potom budou muset nastoupit odborníci a ukáže se, že to najednou jde. Ale to už bude pozdě.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD): Vláda Petra Fialy se nechala vléci sledem událostí Vích (SPD): Z energetické krize nás nezachrání ani vláda ani EU Vích (SPD): Našim občanům nedává pětikoalice nic Vích (SPD): Likvidace požáru v Českém Švýcarsku je důrazným varováním!

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama