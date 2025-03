Vích (SPD): Nakupovat ze zámoří F-35 a na dluh je riziko

Rozpočet Ministerstva obrany zásadním způsobem omezuje nákup amerických stíhaček F-35, za které bylo jenom vloni v závěru roku zaplaceno 26 miliard korun. Tím pádem nezbývá dostatek prostředků na další modernizační projekty. Ministerstvo obrany má kumulovaný dluh na modernizaci armády řádově 600 miliard korun a mělo by si hlavně ujasnit, co má nakupovat a zároveň aby se maximálně podpořil domácí zbrojní průmysl, a nikoliv nakupovat výzbroj netransparentně, a tudíž draho stylem vláda-vláda zejména z USA, Německa a Francie.

Při vyjednávání nákupu stíhacích letounů F-35 jsem opakovaně varoval, že tam vzniká časové okno mezi ukončením pronájmu Gripenů (Jas-39 Gripen) a dodáním F-35, které není vyřešené. Ministerstvo obrany to bohorovně podceňovalo, došlo k necitlivému zacházení s výrobcem Gripenů, kdy jim nebylo umožněno odprezentovat konkurenční nabídku. Takže logicky nám to teď hodlají vrátit daleko vyšší cenou za prodloužení pronájmu Gripenů. To šlo předvídat a předejít tomu. Co bránilo ministerstvu obrany si tu nabídku aspoň vyslechnout, a i pokud by nakonec vybrali americkou nabídku, rovnou výrobci Gripenů zadat to prodloužení nájmu, aby na sebe obě období plynule navazovala. Teď za ně platíme cca 1,7 miliardy ročně (za pronájem 14 letounů), pronájem končí rokem 2027 s opcí do roku 2029. Až v roce 2035 už máme mít kompletně dodaných 24 letounů F-35 (začne se s tím možná v roce 2030). Až dlouho po uzavření kontraktu na F-35 má být dořešeno prodloužení pronájmu Gripenů – tentokrát přes švédskou vládu, tedy zase systém vláda-vláda. A cena je samozřejmě dražší, než se čekalo, tedy se dál vyjednává. Jenom dodávám, že původně nám Švédsko nabízelo Gripeny po skončení pronájmu ponechat a nabídnout nám k nim modernizované stroje. Tato nabídka ovšem nebyla ze strany Ministerstva obrany akceptována, přestože F-35 jsou při nákupu ve srovnání s Gripenem dvakrát dražší a při provozních nákladech dokonce šestkrát!

Od amerických F-35 se ustupuje

Předražené americké stíhací letouny schopné nést jaderné zbraně po nás nikdo nepožaduje a k jejich koupi nás nikdo nenutí. Tedy kromě vlády Petra Fialy. Gripeny, které máme v pronájmu mají nalétáno okolo 60% životnosti, je s nimi spokojenost a je to zavedený typ. To se rozhodně o amerických F-35 říci nedá. Vzhledem ke složitosti systémů, které ani nevyužijeme, je jich spousta porouchaných, nebo chcete-li uzemněných, a od jejich nákupu se státy odvrací (aktuálně Portugalsko a Kanada). Musí být ve vytápěných a klimatizovaných hangárech a budoucí piloti budou střeženi více než premiér Petr Fiala. Nebudou totiž podle všeho moci vycestovat například do Afriky, aby je náhodou někdo neodchytil a nesnažil se od nich získat citlivé informace o technologiích a způsobu ovládání zmiňované stíhačky F-35. Navíc pokud stíhačku obejdete s ostrým hřebíkem dokola, tak ty schopnosti a přednosti se stanou historií. Nejnověji dokonce hrozí nemožnost průběžných modernizací softwaru na novější funkce.

Máme to vůbec jako vnitrozemský stát zapotřebí? Využijeme na plno jejich potenciál a můžeme si je s ohledem na současný stav armády a stav veřejných financí dovolit? Odpověď zní – nikoliv!

Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, tak tu smlouvu podrobíme revizi a budeme se snažit nákup těchto 24 kusů ukončit, anebo omezit, případně přeprodat tam, kam to bude vzhledem k používaným licencím ze strany USA možné. Je potřeba se přikrývat tolik, kolik nám stačí peřina, a nikoliv se nesmyslně zadlužovat anebo platit za předražené nákupy do USA. To říkám s plným vědomím, že i já chci moderní armádu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

