Vích (SPD) Otazníky okolo armádního rozpočtu a obranné strategie

reklama

Vládě je vcelku jedno, že jejich rozhazovačnou politiku na prvním místě směrem k USA a Ukrajině, zaplatí zase čeští občané. Aby toho na rozdávání neměli málo, přispěchali také se „zkrouhnutí" předčasných důchodů a valorizací důchodů. Co tahle vláda udělala pro české občany? Prevence inflace nenastala, boj s vysokými cenami energií vláda nechala na co nejpozději, až to tu inflaci vyšroubovalo k 18 procentům, tempo zadlužování je nejrychlejší a jsme nejhorší stát, kterého ekonomika se ještě nedostala na před kovidovou úroveň, klesají reálné mzdy. Ekonomika stagnuje a vláda neví, jak ji v polovině svého mandátu nastartovat.

Děsí mne, co se odehrává okolo Ministerstva obrany, jejíž rozpočet se má oproti letošku navýšit o 35, 2 procenta (+39,4 miliardy) na 151 miliardy korun. Přitom si ministryně obrany Černochová nechala schválit zákon, který ukládá každoročně vydávat na obranu 2 procenta HDP jako mandatorní výdaj. Takto je to ovšem 1, 95 procenta. Aby to byla ta 2 procenta, potom by to mělo být 162, 8 miliardy korun. Nevím, na co potom máme zákon, který za půl roku není vláda schopna sama dodržet? Je to přesně co jsem říkal již v průběhu jeho schvalování, tedy že je zbytečný a je to zákon pro zákon.

Jistě, Armáda ČR potřebovala posílit rozpočet ve smyslu, aby bylo na potřebné akvizice. Ale vhodně investovat peníze do obrany neznamená navýšit rozpočet na částky, které nedokážeme smysluplně utratit za výstroj, výzbroj a techniku, která je za hranicí životnosti a potřebuje vyměnit za novou, modernější. Ano, navýšení je to skokové, protože se nemodernizuje průběžně. Ale naše armáda na tom není dobře a moderní armádu potřebujeme. To, k čemu mám výhrady jsou způsoby, jak chce ministerstvo obrany přidělené finanční prostředky utratit bez výběrových řízení. Třeba za supersoniky F-35 z USA.

Je potřeba aby výběrová řízení byla transparentní, protože konkurenční prostředí vytváří tlak na výslednou cenu. U nákupů typu vláda – vláda tomu tak není, právě naopak. Armádní sklady jsou prázdné, protože 676 kusů těžké techniky se podle vyjádření premiéra Fialy odvezlo na Ukrajinu. Problém je ovšem několikaset miliardový deficit na modernizaci armády pocházející z let 2004-2022. Armáda na tom není dobře.

Připravovaná změna strategického dokumentu ve formě Obranné strategie ČR je potom reakcí na neúspěšné vyvážení demokracie do Afghánistánu, Mali atp., kdy následně přišel konflikt na Ukrajině, který nikdo nečekal. Hovoří se v něm o budování vlastních obranných schopností a poskytnutí našeho území USA (viz smlouva DCA) a vojskům NATO pro jejich pobyt a přesuny na našem území. V rámci operační přípravy státního území chce ministerstvo obrany investovat do rekonstrukcí mostů a dalších komunikací, protože na těžkou techniku prostě stavěny nejsou. Z uvedeného návrhu obsahu Obranné strategie ČR mě vychází, že vláda Petra Fialy již dopředu počítá s tím, že Ukrajina stávající konflikt s Ruskou federací nevyhraje. Svědčí o tom mj. korupce, otřesy na ukrajinské obraně a aktuálně plánované odvolání ministra obrany Reznikova. Ale pokud tomu tak skutečně bude, a Ukrajina konflikt nevyhraje, potom zřejmě dojde ke změnám hranic některých států a na to je potřeba reagovat budovaním vlastních obranných schopností.

Dokument dále hovoří o vševojskové armádě, kterou dávno nemáme stejně tak jako těžkou brigádu, která měla být postavena do roku 2026 a chybí způsob doplňování jak v míru, tak v případě mobilizace. Opět tak dochází na má slova. Představy o vedení dlouhodobé a jaderné války jsou potom mimo realitu. Jaderná válka na našem území s taktickými jadernými zbraněmi vedená ze strany Ruska nepřichází v úvahu, protože tyto hlavice mají akční rádius v řádu několika málo desítek, maximálně stovek kilometrů. Strategické jaderné zbraně jsou potom zcela hypoteticky apokalypsou, která by byla otázkou několika minut. Obranná strategie ČR tedy počítá se stupňováním jaderného napětí, přičemž by to mělo být přesně naopak. Tyto úvahy je potřeba zcela odmítnout.

Převzato z profilu politika.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Pomodlit se a umřít.“ Nad novou obrannou strategií Černochové Vích (SPD): Předražené armádní nákupy, ale výstroj je z 80. let „Stíhačky F-16 pro Ukrajinu? Jen gesto.“ Problém s výcvikem. Český poslanec ví více Vích (SPD) Návod vlády Petra Fialy, jak položit českou ekonomiku

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE