Vích (SPD): Piráti nechají zmizet rodná čísla za 56 miliard korun

Vypadalo to jako užitečný nápad zřídit datové schránky. Paráda, usnadní to komunikaci se státními úřady. Tedy je to prima do chvíle, než se to pro Vás stane povinným a než Vám zřídí dokonce několik „datovek“ na jednu osobu, z různých hledisek. A pak ještě hromadně zveřejní Vaše osobní údaje. To nevadí, že se několik let bláznilo kvůli GDPR, teď už se na to nehraje. Ti, kdo se měli obohatit kvůli salónním radám při zavádění GDPR už to udělali, teď jsou tu jiná témata.

Je zvláštní, že to nikomu ve vládě Petra Fialy (ODS) nepřijde divné. Asi ne, protože teď jsou na řadě projekty, kterých se mohou zúčastnit zase jejich kamarádi a spřátelené firmy. Pirát Ivan Bartoš například chce rušit rodná čísla na všech dokladech a místo nich spustit zavádění nesmyslných identifikátorů. To vše s náklady 56 miliard korun. Po velké kritice již nehovoří o jejich rušení, ale pouze utlumování. Tak jako tak, je to nesmysl! On vůbec celý ten úřad pro digitalizaci (Digitální a informační agentura) nebyl potřeba - protože na co máme jinak ostatní ministerstva a co tam ti lidé na těch odborech a útvarech pro digitalizaci tedy dělají?

Pak tu máme ještě případ Česká pošta. Všichni nadávali na to, jak nedoručuje balíčky, doručovatelka jen zazvoní, někdy ani to ne, a pak máte ve schránce lístek, že jste nebyli zastiženi, i když prokazatelně jste doma byli. Zkoušel tohle vůbec někdo řešit? Zjevně ne, jinak by zjistil, že na tenhle problém stačila malá úprava rozměrů balíků, které jsou doručovány poštou při běžné pochůzce doručovatele (do těch tašek na kolečkách se jim prostě vše nevejde) a které balíky už raději posílat přes Balíkovnu. Problém by byl rychle vyřešen. Dál by se udělalo pár kontrol kvality, jestli vše funguje, a kde ne, strhlo by se to manažerovi pobočky a danému doručovateli z odměn. A oni by si to už příště pohlídali.

Jestli se někde objevily velmi nevytížené pobočky, není nic snazšího než ty zrušit a klienty přesměrovat v dostupné vzdálenosti na jinou pobočku. To se ale nestalo. Osekání počtu poboček je příliš rozsáhlé, často nesmyslné, ruší se pobočky bezbariérové a ponechávají se ty se špatnou dostupností. Navíc vedení České pošty s podporou Ministerstva vnitra odmítá přistoupit k větším změnám v redukčním plánu než výměny 1 za 1. Tj. jen změna rušené pobočky za jinou. Jiný výsledek vyjednávání je spíš vzácný. Zato nějak není vidět zmenšování počtu míst ve vrcholném vedení České pošty nebo snížené odměny těch, co ty úspory vymysleli.

Máme tu dnes nucení k digitalizaci - datové schránky, portál občana apod., a zároveň omezování služeb státu, kde se něco dalo vyřídit fyzicky (Česká pošta, finanční úřady). Podle dostupných informací miliony korun určené na příspěvky na děti, humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince lidé rozkradli. Resort spustil elektronický systém, který měl žádosti vyřídit bez zásahu lidí. Jenže neodhalil podvody a vyplatil podle pracovníků úřadů práce miliony neoprávněně. A tak by se dalo pokračovat. Aby tedy nakonec tahle vláda neměla přezdívku „vláda soukromého obohacení”.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

