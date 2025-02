Vích (SPD): Podpora našich lidí Ukrajině je na historickém minimu

Počáteční posmívání Donaldu Trumpovi v EU, jak to bylo obvyklé v době jeho prvního prezidentského mandátu, zcela ustalo. Nastoupil šok a deziluze u všech, co fandili Bidenovi, pak Kamale Harrisové a doufali, že to zase nějak „zaonačí“ a zůstane všechno při starém. To se k velkému překvapení progresivních kruhů EU nestalo.

Image paní Trumpové na inauguraci měla varovat rovnou

Nevěřícné pohledy vystřídalo zděšení, když největší „nakládačku“ v Evropě začal dostávat ukrajinský prezident Volodymir Zelenskyj, do té doby „dotační celebrita“. Dokument, který mu Američané hned na Mnichovské konferenci, teprve měsíc od nástupu Donalda Trumpa do druhého prezidentského mandátu, se nedá nazvat jinak než jako nepřátelský, kapitulační.

Už i média hlavního proudu si vzpomněla, jakou roli vůči Trumpovi Zelenskyj zaujal v roce 2019, což málem skončilo impeachementem Trumpa (odvoláním z funkce). A ukázalo se, že nejen sloni a Miloš Zeman nezapomínají, ani Donald Trump nezapomíná utrpěná příkoří.

A teď je fáze dvě – Donald Trump opravdu převzal moc a může to vrátit všem, co se mu posmívali a kuli pikle. Tedy ti všichni by si na to měli pečlivě vzpomenout a „hledat, kde nechal tesař díru“ než jim rozhněvaný muž na „americkém trůně“ ukáže, jaké má teď nové schopnosti. Obávat se může většina progresivních evropských elit v rámci EU.

Opuštěná EU bez Big Brothera

Vedení EU je slabé a nikdo je na jednání ohledně ukončení konfliktu na Ukrajině nezve. Ani Trump a ani Putin. Má to logiku. Tři roky pouze přikládala EU pod kotel válečné vřavy. Buďto výzbrojí, municí, výcvikem vojáků a politickou podporou Ukrajiny. Bylo to ale málo. Trump zvedl telefon a zavolal Putinovi, že chce válku na Ukrajině ukončit. Vyjednávací týmy USA a Ruska se sešly v Rijádu, a to bez Zelenského.

Tento týden by měla jednání pokračovat a zároveň se Trump vyjádřil v tom smyslu, že u jednání prezidenta Zelenského nepotřebuje, protože chce pouze bojovat, a EU zrovna tak, protože za tři roky války telefon do Ruska byl pro elitáře EU nemyslitelný.

Zelenskyj je připraven rezignovat

Každopádně vývoj dostává ze strany USA velkou dynamiku. Vše nasvědčuje tomu, že Donbas a Krym připadne Rusku, nerostné suroviny USA a svoboda připadne Ukrajině. Prezident Zelenskyj dokonce prohlásil, že je připraven rezignovat výměnou za mír a členství Ukrajiny v NATO. No, je to prostě komik.

Demonstrace na podporu Ukrajiny, pořádaná 23. února na Staroměstském náměstí v Praze, svou bídnou účastí nesplnila očekávání. Velvyslanec Ukrajiny tam něco četl z papíru, Zelenskyj ani neuskutečnil plánovaný videohovor, skoro nikdo tam nemluvil česky a všechno vypovídalo o tom, že už toho naši občané mají plné zuby.

Podle průzkumů 58 % našich občanů nesouhlasí s politikou vlády Petra Fialy vůči Ukrajině. Jsem přesvědčen, že těch lidí s nesouhlasnými názory je mnohem více. Každopádně je po dlouhé době vidět záblesk světla v tunelu, že to krveprolití na Ukrajině skončí. A vláda Petra Fialy a EU tomu budou pouze přihlížet, protože do podpory Ukrajiny investovaly příliš mnoho politického a finančního kapitálu.

Nutno dodat, že ty peníze nebyly jejich, ale naše.