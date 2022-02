Vích (SPD): Předejít obstrukcím ve Sněmovně lze řádnou prací vlády

reklama

Když porovnáme činnost této vlády a parlamentní většiny sdružené v tzv. pětikoalici s minulými volebními obdobími, je to značný posun k horšímu. Poslanecká sněmovna se schází měně často, aby například jejich starostové s malým “s“ měli čas starostovat, protože sedí na více židlích. To je výsledek změny harmonogramu vedení Sněmovny pod taktovkou její předsedkyně Markéty Adamové Pekarové, zvolené za TOP 09. Zkrátka sami si určili méně času na parlamentní práci. Nyní je plenární zasedání Sněmovny naplánováno na 11 týdnů za první pololetí roku 2022, v minulém volebním období to bylo až 14 týdnů využitelných pro zasedání Sněmovny ve srovnatelném období, včetně tak zvaných variabilních týdnů. Ty nyní ale nejsou. Vládnoucí koalice chce projednávat pouze své vlastní vládní návrhy, a nikoliv ty opoziční, které jsou ale právě ty, které by našim občanům pomohly (energie, exekuce, inflace, ceny potravin, bydlení).

Vláda předkládá méně zákonů, resp. zákonů na kterých trvá a zatím se jí v tom moc nedaří. Proti tomu legislativní iniciativa SPD je značná. Ihned na počátku volebního období hnutí SPD předložilo přes 20 novel zákonů, ve kterých je to nejpodstatnější, co je třeba v České republice podle nás napravit. Vláda s velkou zarputilostí předkládá opakovaně dva kontroverzní zákony a sice novelu pandemického zákona a zákon o korespondenčním hlasování. Na jiných zákonech vládě evidentně tolik nesejde. Pandemický zákon odmítl dokonce i Senát, kde má vláda většinu. Zatímco v Polsku vláda kvůli energetické krizi zavedla dočasně nulové DPH na potraviny a PHM, u nás se o tom ani neuvažuje. Maďarsko také přijalo zákony, které pomáhají plošně občanům zvládnout nelehkou dobu. U nás ticho po pěšině. Přitom hlásali, jak jsou připraveni vládnout!

Současná vláda stále třeba neřeší problém likvidačních exekucí. Skokově se zdražují náklady na potraviny, a energie, což negativně ovlivňuje jak domácnosti, tak firmy. Kromě rapidního poklesu životní úrovně tím zároveň naše firmy ztrácejí konkurenceschopnost. Přitom energetická krize je řešitelná, a sice zastavením vyvážení energie, regulacemi ze strany vlády a ERÚ, ukončením obchodování s energiemi na energetické burze, změnami v obchodování a spekulacemi s emisními povolenkami, urychlenou dostavbou bloků JEDU a JETE a zejména vyvázáním se z Green Dealu, což je jasně největší problém ze strany vražedné zelené politiky zarputile prosazované zejména elitáři z Evropské unie, a jejich domácími nohsledy. K tomu se přidaly potíže vyplývající z řešení problémů s onemocněním Covid-19. Je třeba kompenzovat propad příjmů těm, kteří byli postiženi různými vládními (a většinově nezákonnými) omezeními, které jim bránily pracovat nebo podnikat. Ale to současná vláda za svou prioritu nepovažuje. Podnikatelé zatím nedostali z kompenzací téměř nic. Občané a živnostníci jsou pro ně evidentně až na posledním místě. Současnou koalici tzv. demobloku totiž zajímá v první řadě pandemický zákon a korespondenční volba.

Důležité je teď vracet situaci do normálu. Proto jsem přesvědčený, že nepotřebujeme žádný pandemický zákon, natož ho ještě projednávat ve stavu legislativní nouze. Když bude nějaký krizový stav, můžeme pokaždé použít stávající krizovou legislativu, kde o případných dílčích změnách jsme dlouhodobě připraveni diskutovat a máme návrhy, co je potřeba změnit, doplnit a upravit. To ale stávající vládní garnituru nezajímá.

Když vláda přistoupí na skutečnost, že se ve Sněmovně budou projednávat zákony, které pomáhají občanům, bude mít o dost méně problémů. Nebudou ji čekat obstrukce ve Sněmovně a bude probíhat klasická práce ve výborech a komisích a Parlament bude moci běžně pracovat a schvalovat nebo neschvalovat zákony, které mu jsou předložené.

Pokud ale vláda bude postupovat nadále jako v případě novely pandemického zákona, anebo zavedení korespondenční volby, nebude to mít ve Sněmovně lehké. A nejen ve Sněmovně, to už asi zjistila. Nicméně pokud bude u těchto dvou zákonů postupovat i nadále tímto způsobem „na sílu” a nebude naslouchat hlasům z opozice, situace ve Sněmovně se tím ze strany poslaneckého klubu SPD nezlepší. Je třeba, aby si strany vládní koalice uvědomily, že je voliči nezvolili do Sněmovny proto, aby tam byli na věčné časy a nikdy jinak. Jsou zvoleni na čtyřleté volební období. Pokud se pokusí zabetonovat svou pozici změnou volebních zákonů ve prospěch jen jejich možných kandidátů, je to špatně.

Hrozba, že už blížící se prezidentské volby by byly ovlivněné mohutným přílivem „korespondenčních hlasů“ ze zahraničí je reálná. Najednou bychom zjistili podle došlých „korespondenčních hlasů“, kolik miliónů našich občanů žije v zahraničí a koho by tito občané chtěli mít v České republice za prezidenta. Že by tím byly zásadně zkresleny vnitrostátní výsledky, je téměř jisté. Přitom naši občané žijící v zahraničí již dnes mohou pohodlně hlasovat na zastupitelských úřadech anebo honorárních konzulátech. Pokud by dalším krokem bylo zavedeno i korespondenční hlasování uvnitř ČR nebo elektronické hlasování, svobodné demokratické volby by de facto skončily. Politické neziskovky by zřejmě měly konečně něco na práci. Možná manipulace s hlasy je potom zcela evidentní a jednalo by se o ohrožení demokracie. V Rakousku se dokonce musely při posledních prezidentských volbách díky korespondenčním hlasům volby anulovat. A protože SPD je hnutím, které má už ve svém názvu svobodu a přímou demokracii, tohle nemůžeme připustit.

Takže současná vládo, začněte konečně pracovat a předkládat zákony pro lidi, nebo budou obstrukce ve Sněmovně ze strany SPD pokračovat!

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

