Vích (SPD): Stíhačky F-35 znamená koupit zajíce v pytli za 400 miliard

Vláda rozhodne už v říjnu o nákupu stíhacích letounů F-35 z USA bez soutěže, s dodávkou za 12 let a cenou až 400 miliard korun. Zbytečný luxus v době následujících chudých let.

Nákup stíhacích letounů F-35 z dílny americké firmy Lockheed Martin stále vzbuzuje značné kontroverze. Je možné, že k tomu přispívají poznámky jejích konkurentů, kteří nebyli puštěni do regulérní soutěže (např. výrobce Gripenů, švédská firma SAAB), ale to neznamená, že bychom neměli chtít zjistit pravý stav věci, než nákup proběhne. Navíc je jasné, že model F-35TR3 Block4, který chce Ministerstvo obrany nakoupit, se ještě ani nevyrábí!

Nechápu, proč Ministerstvo obrany brání veřejné diskusi o nákupu letounů F-35 jak na plénu Poslanecké sněmovny, tak dokonce na Výboru pro obranu, což je fórum pro projednání velkých nákupů v oblasti obrany. Tam má probíhat parlamentní kontrola činnosti vlády. Ale neprobíhá. Zřejmě záměrně.

Zjevně tedy začíná platit nový poplatek „F-35kovné". Opět systémem vláda-vláda, bez soutěže, přímým zadáním. Slováci se z toho už trochu poučeněji „vykroutili", cena a podmínky za F-35 je vyděsily, a usmlouvali to na stíhací letouny F-16. Poláci nakoupili 35 stíhaček F-35 A za cca 105 miliard Kč v roce 2020. Tedy ještě je nemají. Letos chtěl jejich premiér Morawiecki dodávku urychlit, ale dočkal se přesného opaku, prvních 6 stíhaček F-35 dostanou místo na jaře 2026 nejdříve v listopadu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

No, není se čemu divit, také objednali tu dosud neexistující verzi TR3 Block 4. Navíc jejich dodávka 32 stíhaček F-35 má být doručena do roku 2030. Kam se tedy v harmonogramu výrobce vejde česká objednávka? Spíš bude pravdivější ten rok 2035. Navíc Poláci nakoupili za 3 miliardy Kč jednu F-35, přičemž současná vláda pětikoalice hodlá na 24 kusů vydat 122 miliardy Kč! Proč je máme kupovat tak draze?

Předražení některých zahraničních zakázek v oblasti obrany krásně ilustruje vládní materiál Státní rozpočet 2023 v kostce. V něm se s pěknou grafikou uvádí, že za 1 miliardu korun lze pořídit 2 500 automobilů (v hodnotě 400 tis. Kč), ale jen 3 tanky nebo 2,1 vrtulníku. Mimochodem jeden letoun F-35 nás má stát 5,1 miliardy, tedy ekvivalent 12 450 vozů, tedy za 1 miliardu pořídíme jednu pětinu jediného stíhacího letounu F-35. A to jen za předpokladu, že finální cena za letku 24 kusů stíhacích letounů F-35 opravdu bude těch 122 miliard Kč (je to jen odhadovaná cena) a ne těch 400 miliard celkových konečných nákladů za celou dobu životního cyklu těchto letounů.

Tedy si to shrňme. Máme už v říjnu 2023 rozhodnout o nákupu něčeho, co ještě neexistuje, nevíme, kolik to opravdu bude stát, přijde to až za 12 let, ale přitom do roku 2027 máme pronajaté Gripeny, s další dvou letou opcí. Švédsko nám je nabízí po skončení pronájmu přenechat zadarmo (!) a nabízí jednat o další modernizaci.

Pár faktů na závěr: Letouny JAS-39 Gripen, které máme v pronájmu, mají aktuálně nalétáno v rámci „Air Policingu“ asi 50 % své životnosti. Více než 55 % současně provozovaných stíhacích letounů F-35 je pro různé druhy závad v hangárech. Před týdnem jedna stíhačka F-35 v USA zmizela a teprve po několika dnech se našla. Příčina zřícení neznámá. Jedna letová hodina F-35 stojí 42 tisíc USD, zatímco u Gripenu je to 6 tisíc USD. Vláda dělá reklamní kampaň ve všech pro vládních médiích na F-35 a to bez toho, aby se vedla všeobecná diskuse a porovnání variant F-35 versus Gripen. Stíhačky F-35 na rozdíl od Gripenů jsou schopny nést jaderné zbraně. Může mně tedy někdo rozumně vysvětlit, proč bychom si měli kupovat zajíce v pytli za 400 miliard korun?

Jediným argumentem, který pětikoalice a jejich váleční štváči trvale používají je „Ruská agrese na Ukrajině“. To je ale hodně slabý argument. Potřebujeme investovat do schopností obrany našeho státu, doplnit výzbroj a skladové zásoby. Pokud se nakoupí 24 kusů F-35, potom zbytek armády a jednotlivých druhů vojsk budou pouze skomírající. Chceme armádu moderní, ale nikoliv za cenu mít jednu složku supermoderní, aby ten zbytek byl trvale přežívající. Za stávající situace, s ohledem na stav veřejných financí, státní dluh a skutečnost, že nás čekají chudá léta, by současná vláda měla od tohoto záměru odstoupit, a pokračovat v projektu Gripen. Na rozdíl od F-35 je to varianta ekonomicky únosná a reálná.

