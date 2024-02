Vích (SPD): Vích (SPD) Zemědělci, svačinářky a uklízečky trpí, ale vládě to nevadí

reklama

Všem našim občanům se za poslední dva roky zhoršila zásahem vlády Petra Fialy (ODS) životní úroveň. Výjimkou jsou energetické společnosti, banky a uhlobaroni. A ještě členům vládních stran, jejich spolupracovníkům a přátelům. Začíná to být ale až divné, kam všechny ty peníze mizí. Pro české občany jich ale evidentně dostatek není, ti jsou okrádáni „ozdravnými balíčky" zvyšováním daní a různých odvodů a seniorům se snížily důchody proti jejich legitimnímu očekávání danému platnými zákony.

Dalším skupinám je potom naznačováno, ať se na státní důchod raději ani nespoléhají, nemusí se ho také dožít. Zavedené způsoby racionálního rodinného financování jsou rychle ničeny - viz zásahy do stavebního spoření, penzijního spoření, různých státních příspěvků (naposled se to týká školních obědů - nepřímou cestou). Takže kdo chtěl být odpovědný a spoléhal se na pětikoaliční řízení státu, je najednou překvapený co vše přestává fungovat. To drancování státního rozpočtu pětikoalicí je překrýváno propagandou nevídaného typu. Kdokoliv vysloví jiný názor než je ten vládní, je označován za dezoláta, proruského trolla apod. Pokud se ptáte co tato vláda za své dosavadní působení dokázala, tak se nedozvíte nic pozitivního. Ve všech měřitelných cílech jsme díky Fialově vládě v rámci zemí OECD poslední. To jsou ty jejich pětikoaliční hodnoty!

Školní kuchařky a uklízečky

Nemít dostatek peněz v rozpočtu Ministerstva školství na nepedagogické pracovníky je zatím asi největší majstrštyk ministra Mikuláše Beka (STAN). Navíc si ministr ani na jednání pětikoalice nebyl opakovaně schopen 800 miliónů korun na mzdy dvou tisíc kuchařek a uklízeček vyboxovat. Ministr školství Bek po tom průšvihu s nefunkčností způsobu podávání elektronických přihlášek na střední školy a gymnázia jemu podřízené společností CERMAT, se tak dostal do dalšího problému. Takový ministr by měl podat okamžitě demisi.

Takže vláda nemá na jednu stranu problém vydat 4,5 miliardy korun na nákup čerpacích stani Robin Oil, anebo podporovat Ukrajinu a Ukrajince ve výši 115 miliard korun, anebo nakoupit americké stíhací letouny za 150 miliard korun, ale 800 miliónů korun na naše kuchařky a uklízečky je problém! Vláda pětikoalice tím vlastně říká, že jí je jedno, jaký bude chod škol a v jakých podmínkách se budou učit děti, jestli budou mít obědy, a že místo uklízeček také mohou uklízet učitelé. Pokud by mzdy nepedagogických pracovníků měly zaplatit ze svých rozpočtů samosprávy, tak to ve skutečnosti znamená odebrání peněz, se kterými by mohly hospodařit podle vlastní úvahy jejich zvolené reprazentace.

Rychlé propouštění

Dalším nápadem pětikoalice bylo vyhlášení záměru usnadnit propouštění zaměstnanců z jejich zaměstnání bez udání důvodu. Toto nelze provádět bez toho, aby toto bylo projednáno s tripartitou a dále v rámci jednotlivých firem s odbory v rámci kolektivní smlouvy. Nápad usnadnit propuštění by v praxi znamenal rozkolísání sociálního nastavení celé společnosti a znejistění zaměstnanců. Jen to potvrzuje skutečnosti a názory o „asociální vládě" Petra Fialy. Ano, tohle je opravdu asociální opatření.

Zachrání to zemědělci?

Nejviditelnější protest proti agresivní asociální politice vlády Petra Fialy právě realizují zemědělci se svými traktory v Praze. Pokud považují současnou situaci za existenčně kritickou a bojují proti Green Dealu EU, je potřeba s nimi jednat a jejich hlasy vyslyšet. Zároveň je potřeba tvrdě odsoudit arogantní a urážlivé vyjadřování premiéra Fialy a ministra zemědělství Výborného na jejich adresu.

Politika Fialovy vlády poškozuje a ničí české zemědělství, likviduje zemědělské podnikání, vede k neustále se zvyšujícím cenám potravin pro české občany a trvale snižuje naši potravinovou soběstačnost. Problémy českého zemědělství a potravinářství současná vláda absolutních amatérů dlouhodobě ignoruje a její členové nehájí zájmy našeho zemědělství v orgánech EU, kde jsou v oblasti tzv. unijních dotací čeští zemědělci dlouhodobě znevýhodněni a diskriminováni.

Ale co může nejvíc zachránit Českou republiku, je nálada voličů volit či nevolit strany pětikoalice v dalších a ještě dalších volbách. Naštěstí letos jsou k dispozici dva termíny voleb, 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu a na podzim volby do krajů a do Senátu. Můžete to změnit!

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD): Traktory vyrazí proti vládě Petra Fialy do ulic Vích (SPD): Dostavba jaderných bloků bude pro občany drahá Vích (SPD): Koncepce výstavby Armády ČR 2035 je plánem výdejny peněz vyvoleným Vích (SPD) Ministerstvo vnitra v ochraně měkkých cílů trestuhodně zaspalo

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE