Vích (SPD): Vláda chce odkládat důchody a zdravotnictví se dál zhoršuje

Na co jste se mohli spolehnout, že stát to za vaše daně a odvody zajistí, to postupně přestává fungovat. Rozeberme si tentokrát příklad zdravotnictví a důchodů. Český občan celý produktivní život pracuje, vychovává děti, stará se o další rodinné příslušníky a odvádí daně a další odvody, na důchod a na zdravotní pojištění. Tedy většina to takto řádně činí. A když má za to dostat protiplnění – důchod, najednou na to není.

Obrání o důchody

Už teď se důchody tak „zvyšují“, až se nenápadně snižují, jednak inflací, zásadní změnou mimořádné valorizace důchodů, provedenou vládou Petra Fialy, a ještě k tomu praktickým znemožněním dosažení předčasného důchodu pro většinu českých občanů. Tomu se říká úprava parametrů. Ale ve skutečnosti je to obrání pracujících o to, co jim bylo celou dobu slibováno, že na to dosáhnou.

Tento týden je na programu schůze Sněmovny druhé čtení návrhu tzv. vládní důchodové reformy. Nejedná se o reformu důchodového systému, ale zase o soubor parametrických změn, kterými chce vláda Petra Fialy od roku 2026 snížit zasloužené a odpracované důchody jejich budoucím příjemcům a zvyšovat věk odchodu do důchodu nad 65 let věku bez horního omezení. Toto opatření se má týkat všech občanů, narozených v roce 1971 a mladších.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hnutí SPD předkládá k vládní důchodové reformě desítku vlastních pozměňovacích návrhů. Především jde o návrh na zrušení mechanismu zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let věku a návrh na zachování současného způsobu výpočtu starobního důchodu, což by zabránilo budoucímu snižování důchodů. Dále navrhujeme zachovat v rámci důchodů výchovné pro rodiče, kteří řádně vychovali děti, zrušit krácení předčasných důchodů lidem, kteří odpracovali 45 let, a zrušit zákaz valorizace zásluhové složky předčasných důchodů, prosazený Fialovou vládou.

Hájíme zájmy a práva důchodců proti současné asociální vládě. Hnutí SPD jako jediná parlamentní strana odmítá jakékoli zvyšování věku do důchodu nad 65 let věku a brání i dalšímu poškozování současných a budoucích důchodců.

Propad zdravotnictví

České zdravotnictví trvale zaostává a není dostatečně připraveno na případné epidemie. Vyplývá to z aktuální zprávy mezinárodního Indexu připravenosti zdravotnictví. Tato studie vychází z 38 ukazatelů, jako jsou například výdaje jednotlivých zemí na zdravotní prevenci, dostupnost zdravotní péče, kvalita infrastruktury zdravotnictví, nemocnost, úmrtnost a objem investic do zdravotnictví.

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 33174 lidí

ČR je ve všech těchto kritériích výrazně pod evropským průměrem. Za tuto situaci je zodpovědná celá Fialova vláda a na prvním místě zcela neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Jen si vzpomeňme, jak liknavě a bez většího zájmu řešil nedostatek léků na horečku a bolesti pro děti.

Akutním problémem velkého rozsahu je také naprostý nedostatek praktických lékařů. Desítky tisíc dětí i dospělých napříč celou ČR nemají svého stálého lékaře. Hnutí SPD upozorňuje na hluboké problémy českého zdravotnictví dlouhodobě včetně nabídky řešení.

Je třeba rozšířit kapacity lékařských fakult a poskytnout jejich studentům speciální stipendia s podmínkou, že po absolutoriu budou po určitou dobu pracovat v určeném regionu. Dále je nutné poskytnout lékařům, kteří budou pracovat v méně dostupných oblastech, motivační finanční příspěvky, vybavení ordinací či odpovídající bydlení. Kvalitní a dostupné zdravotnictví je pro hnutí SPD klíčovou veřejnou službou, kterou musí garantovat stát.

Je nepřípustné, aby se členové pětikoalice lidem, kteří najednou nemají na to, co byli roky zvyklí kupovat, smáli do očí a vykládali jim, že se vlastně mají ještě dobře. Jednou z možností, jak tento trend zastavit, je abyste v hojném počtu přišli ke krajským volbám, které se konají 20. a 21. září 2024, resp. k senátním volbám ve stejném termínu. Dejte pětikoalici najevo svůj názor na jejich činnost a volte hnutí SPD.