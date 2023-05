Vích (SPD): Vládní balíček podtrhává židli, na které vláda sedí

Znepřátelit si tolik skupin obyvatel jeden den naráz, to už se hodně dlouho nikomu nepodařilo. Je to o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Neblahý trend, který stále pokračuje, je jednání vlády Petra Fialy „na sílu”. Viděli jsme to u ustavování Sněmovny, vloni při řešení krize na Ukrajině, při valorizaci důchodů i osekávání poboček České pošty. A nyní to vidíme znovu. Vláda napřed neřekne, co má v úmyslu, pak s tím vyrukuje jako s hotovou věcí, na které už se nesmí nic měnit a nakonec běda, když nadšeně nejásáte. Kritika vládní komunikace je oprávněná. Nejedná se o žádný „ozdravný a konsolidační“ balíček, ale svým dosahem nevídanou a obsáhlou daňovou reformu, která zdraží všechno a všem.

Zároveň s tím vláda pokračuje v trendu „naštvi co nejvíc skupin občanů”. A vypadá to, že už se jí to po intenzivním úsilí trvajícím rok a půl začíná dařit. Ačkoli se jí i poslední průzkum volebních preferencí snaží fandit a spojovat vládní strany, které by samostatně neměly do Sněmovny šanci, i tak závěr je v médiích „Vládní koalice by nesložila většinu”. Pojďme si rozebrat ty skupiny, které naštvala právě tato reforma daní představená ve čtvrtek 11. května 2023 jako tzv. úsporný balíček. Důchodová reforma, představená vládou stejný den, je na samostatnou analýzu zase jindy.

Větší podnikatelé

Klasicky voliči ODS, případně TOP 09, občas STAN. Zde jde hlavně o zhoršení možností odpisů vozidel pořízených na firmu. Vypadá to sice jako nevinné opatření a možná to velkou bouři nevyvolá, ale pro mnoho dobře vydělávajících mužů je auto prostě statusová záležitost.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Menší podnikatelé

Zase často voliči ODS, TOP 09, STAN. Zvýšení odvodů pro OSVČ až o 20 tisíc ročně je nehorázné. Přitom žádnou výhodu za to OSVČ nedostanou, jen další skokové zhoršení životního stylu. Když se k tomu přidá hrozící zvýšení úrokových sazeb, ke kterému vláda už dlouho tlačí Českou národní banku, dostanou se mnozí podnikatelé, co mají zároveň hypotéku, do neřešitelné situace. Přitom volili podle nich "správně", a teď toto.

Zaměstnanci

Zaměstnanci, dosud spíš chráněná skupina z hlediska této vlády, přijdou o osvobození od daně u benefitů, které dostávají od zaměstnavatelů. Přitom dodatečné benefity kromě platu bývaly velkou motivací pro zaměstnance při hledání nové práce. To bude velmi nepříjemné. Je to de facto plošné snížení platů zaměstnanců.

Vinaři, výrobci nápojů, vydavatelé tiskovin, muži

Vinaři, to znamená voliči KDU-ČSL a vůbec voliči zejména na Moravě. A nejde pouze o vinaře, ale klidně celou jeho širokou rodinu. Ti jsou naštvaní kvůli zrušení daňové výjimky na tzv. tiché víno (tj. ne šampaňské nebo sekt) do 500 Kč. Evidentně to bylo velmi využívané, proto ta nespokojenost vinařů. Další rozladěnou skupinou kvůli zvýšení sazby DPH na nápoje, ať už alkoholické či nealkoholické, jsou výrobci nápojů a jejich konzumenti. Výrobců až tolik není, ale už se ozývají. Konzumenti teprve postupně zjistí, o kolik víc je bude stát týdenní nákup i posezení u piva či vína. Tedy zde to budou hlavně muži a to napříč celou Českou republikou. A zde jeden majstrštyk: znepřátelit si majitele tištěných médií zvýšením sazby DPH na tištěné noviny (ale už ne časopisy nebo knihy), to si strany vládní koalice podtrhují židle, na kterých sedí. Byla to právě média, včetně tištěných médií, která výrazně pomohla vládní koalici k moci.

Ženy a studenti

Omezení slevy na dani na manželku, aby nedej bože nebyla s malými dětmi déle doma, je to opravdu nutné? Školkovné se také ruší, tedy ženy střední a vyšší třídy, které dejme tomu volily STAN nebo ODS si to také mohou do příště rozmyslet. Studenti přivydělávající si na brigádách přijdou o slevu na dani, a to nedávno přišli o slevy na jízdném. Plus jim často rodiče nebudou moci tolik přispívat, protože se zvyšuje celkové daňové zatížení rodin s dětmi.

A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Děsivé je, že do dalších řádných voleb do Poslanecké sněmovny je to ještě 2,5 roku. Při tomhle tempu brakování státní kasy a odebírání práv a peněz občanům ČR je ale otázka, zda to čeští občané tak dlouho s touto vládou vydrží. Hrozba generální stávkou nemusí být jen planá. Kdo chce vyjádřit svůj názor na tento vládní balíček, určitě přijeďte na demonstraci do Liberce 24. května 2023.

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

