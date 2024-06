Vích (SPD): Volby do Evropského parlamentu a neúspěch liberálů

Hned poté, co jsou známé výsledky voleb do Evropského parlamentu v celé EU, nastupuje další důležitá fáze, kterou je „utřásání" frakcí, tedy obdoba poslaneckých klubů v Poslanecké sněmovně. Každá frakce má svého předsedu, místopředsedy, na úrovni vedení frakce se rozhoduje, koho poslat do kterého výboru a podobně. Letos se předpokládá, že některé frakce zůstanou zachované, jiné se přetvoří či zaniknou a vzniknou nové. V principu hodně lidí v České republice k volbám nepřišlo a celkově uspěli konzervativci a vlastenci na úkor liberálů a zelených šílenců, a to zejména díky tradičním nevoličům, kteří k těmto volbám přišli. Zřejmě klesne podpora Ukrajiny ze strany EU.

Dosud existují frakce pravicové/konzervativní: ID (Identita a demokracie), ECR (ty by se nejspíš mohly hned po skončení voleb přeskládat), socialisté (sociální demokrati): S&D (Pokrokové spojenectví demokratů a socialistů), GUE-NGL (Levice v Evropském parlament) zelení a progresivisté (liberálové): Greens-EFA, Renew (Obnova Evropy – středoví liberálové), křesťanští demokraté a liberálové: EPP (Evropská lidová strana).

Bude zajímavé, jaké vzniknou nové frakce, kdo v nich bude zastoupen. To je velice důležité pro vznik nové Evropské komise, která jako jediná má legislativní pravomoc (tj. právo navrhovat právní akty) na úrovni EU a má čím dál větší pravomoci, na úkor pravomocí členských států. Rozhodnou o ní zejména největší a nejvíc zalidněné státy. I proto se Ursuly von der Leyenová tolik snažila získat na svou stranu italskou premiérku Giorgiu Melloni.

Tedy ta pravá bitva o budoucí podobu Evropské unie na dalších pět let teprve začíná. Až za pár měsíců se ukáže, jestli EU bude dál agresivně prosazovat plnění Green Dealu (Zeleného údělu) až na úroveň zákazu výroby aut se spalovacím motorem po roce 2035, emisních povolenek na domy, byty a dalších podobných nesmyslů. Alea iacta est! Kostky jsou vrženy!

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

