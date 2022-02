Vích (SPD): Vypadá to, že pětikoalici zachutnala moc a chce si ji užít

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já dokončím své předcházející vystoupení, takže budu pokračovat volně. Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny doporučil novelu pandemického zákona s účinností do listopadu 2022. Ale to je takové podle mého názoru šalamounské řešení, vždyť na podzim je zcela běžné, že jsou rozjetá chřipková onemocnění, a to by bylo, aby se tam nenašla nějaká další mutace covidu, třeba zéta, o kterou se opře podpůrná argumentace pro prodloužení tohoto pandemického zákona. Takže nebezpečná je i varianta prodloužení pandemického zákona až do listopadu 2022.

Daleko přesvědčivější by bylo, kdyby vládní pětikoalice nebo výbor pro zdravotnictví navrhly účinnost tohoto zákona ukončit k datu, kdy lze předpokládat ukončení současné vlny covidu, teď tedy pod názvem omikron, tedy zřejmě ke konci února, respektive návrh tohoto bodu zákona podle mého názoru by bylo vhodné stáhnout z dnešního projednávání a pandemický zákon v současném znění by potom pozbyl platnosti k 28. únoru. To je podle mého názoru logické.

Protažení pandemického zákona na neurčito je šílené, do listopadu 2022 to je spíš úplně podobně podezřelé, a navíc ho projednávat ve stavu legislativní nouze. Spíš to vypadá, že pětikoalici zachutnala moc a chce si ji užít bez z jejich pohledu zbytečného omezování jinými orgány státu, jako třeba Poslaneckou sněmovnou. Zde mají teoretickou většinu, ale jen v případě vzorné docházky. Na rozdíl od poslanců SPD, kteří mají docházku do Sněmovny vzornou, až na případy zdravotních potíží nebo opravdu neodkladných záležitostí.

Zato pětikoalice si evidentně není docházkou svých poslanců jistá, a už jednou se jí to nevyplatilo při projednávání stavebního zákona, a byl to podle mého názoru trapas. Prostě nechodí do práce. Svaz měst a obcí se k tomuto tématu dne 23. března 2020 v článku stav legislativní nouze, co to vlastně znamená, vyjádřil následovně: Stav legislativní nouze má za cíl za mimořádných okolností urychlit projednávání vládních návrhů zákonů ve zkráceném jednání. Je možné jej využít pouze tehdy, pokud je třeba zabránit nevratným nebo obtížně napravitelným škodám na základních zájmech společnosti nebo zabránit reálným značným škodám na majetku státu. Prostě a jednoduše tehdy, když hrozí nebezpečí, či nebezpečí v už jsme a je třeba urychleně jednat bez zbytečných průtahů.

My jsme ale v přesně opačné situaci. Sám pandemický zákon ve znění předloženém vládou pětikoalice představuje reálné ohrožení občanských práv a nevratné a obtížně napravitelné škody na základních zájmech a právech společnosti. Proto je naprostý nesmysl podle mého názoru pokračovat v projednávání takto zásadní právní normy, a to navíc ve stavu legislativní nouze.

Děkuji za pozornost.

