Při fotbalovém mistrovství proběhne oslava menšin. Na hřišti bude Írán

Zápas se odehraje 26. června 2026 v Seattlu na stadionu Lumen Field a podle organizátorů byl zařazen do programu akcí, které mají během turnaje připomínat témata rovnosti, respektu a viditelnosti menšin.
Označení Pride Match vzniklo ještě předtím, než bylo známo obsazení týmů, a výběr Egypta a Íránu tak vyvolal nečekaně silnou odezvu – jedni ho vnímají jako podporu LGBTQ+ komunity, druzí jako symbolické gesto s nejasným výsledkem.
Ačkoliv nese zápas označení Pride Match, akci neorganizuje přímo FIFA, ale lokální výbor hostitelského města Seattlu v rámci oficiálních pride oslav. Součástí programu mají být i vizuální instalace a díla umělců vybraných ve Washingtonu, jejichž tvorba má tematizovat LGBTQ+ práva a inkluzi ve sportu. Nad přípravou dohlíží Pride Match Advisory Committee, což naznačuje, že nejde o jednorázovou akci, ale dlouhodobou koncepci propojující fotbal s občanskou participací a kulturní symbolikou, uvedla BBC.
V oficiálním stanovisku uvedli organizátoři, že utkání je součástí dlouhodobé iniciativy hostitelského města a bylo připravováno dlouho dopředu bez vazby na konkrétní účastníky. „Pride Match byl naplánován za účelem oslavy a zviditelnění pride akcí v Seattlu i po celé zemi a byl připravován dlouho dopředu. Je výrazem závazku vytvořit prostředí, kde má každý své místo: hráči, fanoušci, obyvatelé i návštěvníci,“ uvádí mluvčí FIFA.
Někteří experti však upozorňují, že tímto krokem se automaticky nastaví zrcadlo represivním politikám obou zemí. Jiní naopak tvrdí, že právě tato výbušná kombinace může přinést pozornost k porušování práv, které by jinak zůstalo stranou.
Nejde o první střet fotbalu a LGBT tématu – v roce 2022 se řešilo mistrovství světa v Kataru, kde hráčům hrozila žlutá karta za duhovou pásku OneLove. Kapitán Harry Kane nakonec od podpory ustoupil až po oficiálním varování FIFA.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská