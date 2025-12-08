Při fotbalovém mistrovství proběhne oslava menšin. Na hřišti bude Írán

FIFA se rozhodla uspořádat na fotbalovém mistrovství světa 2026 „Pride Match“, který oslaví a podpoří LGBTQ+ komunitu a inkluzi. Díky losu však půjde o duel dvou zemí, kde je homosexualita nelegální – v Íránu je trestaná až smrtí a v Egyptě mohou být LGBTQ+ lidé postihováni na základě morálních zákonů.

Při fotbalovém mistrovství proběhne oslava menšin. Na hřišti bude Írán
Zápas se odehraje 26. června 2026 v Seattlu na stadionu Lumen Field a podle organizátorů byl zařazen do programu akcí, které mají během turnaje připomínat témata rovnosti, respektu a viditelnosti menšin.

Označení Pride Match vzniklo ještě předtím, než bylo známo obsazení týmů, a výběr Egypta a Íránu tak vyvolal nečekaně silnou odezvu – jedni ho vnímají jako podporu LGBTQ+ komunity, druzí jako symbolické gesto s nejasným výsledkem.

Ačkoliv nese zápas označení Pride Match, akci neorganizuje přímo FIFA, ale lokální výbor hostitelského města Seattlu v rámci oficiálních pride oslav. Součástí programu mají být i vizuální instalace a díla umělců vybraných ve Washingtonu, jejichž tvorba má tematizovat LGBTQ+ práva a inkluzi ve sportu. Nad přípravou dohlíží Pride Match Advisory Committee, což naznačuje, že nejde o jednorázovou akci, ale dlouhodobou koncepci propojující fotbal s občanskou participací a kulturní symbolikou, uvedla BBC.

V oficiálním stanovisku uvedli organizátoři, že utkání je součástí dlouhodobé iniciativy hostitelského města a bylo připravováno dlouho dopředu bez vazby na konkrétní účastníky. „Pride Match byl naplánován za účelem oslavy a zviditelnění pride akcí v Seattlu i po celé zemi a byl připravován dlouho dopředu. Je výrazem závazku vytvořit prostředí, kde má každý své místo: hráči, fanoušci, obyvatelé i návštěvníci,“ uvádí mluvčí FIFA. 

Někteří experti však upozorňují, že tímto krokem se automaticky nastaví zrcadlo represivním politikám obou zemí. Jiní naopak tvrdí, že právě tato výbušná kombinace může přinést pozornost k porušování práv, které by jinak zůstalo stranou.

Nejde o první střet fotbalu a LGBT tématu – v roce 2022 se řešilo mistrovství světa v Kataru, kde hráčům hrozila žlutá karta za duhovou pásku OneLove. Kapitán Harry Kane nakonec od podpory ustoupil až po oficiálním varování FIFA.

autor: Natálie Brožovská

