Vícha (ČSSD): Rekonstrukce by měla co nejméně narušovat smuteční obřady

Starobohumínská smuteční síň z osmdesátých let prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Obehnalo ji lešení, řemeslníci opravují a zateplují střechu a po ní přijde na řadu i fasáda. S novou podobou veřejného prostoru se počítá i před samotným objektem. Provoz smuteční sítě je proto omezen. Za stavební práce radnice zaplatí 8,5 milionu korun.

„Smuteční síň už má nejlepší léta za sebou. Letos jsme se proto pustili do vnějších úprav. Snažíme se, aby práce co nejméně narušovaly smuteční obřady. V příštích letech přijde na řadu i modernizace interiéru,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Z objektu zmizela původní střešní konstrukce a místo ní vzniká nová ocelová. Střecha nad hlavním sálem, v němž probíhají smuteční obřady, je už zateplená a opatřená hydroizolací, schází ještě položit finální vrstvu. V části, která slouží jako zázemí obřadní síně, však řemeslníci ještě nejsou tak daleko, a tak i přes dešťová opatření prudké přívalové srážky v minulých dnech provoz obřadní síně zkomplikovaly.



„Budovu rekonstruujeme za provozu a věděli jsme, že to s sebou přináší riziko zatečení v případě špatného počasí, protože se střecha odkrývá až na nosný panel. Zasáhly nás dva velké přívalové deště a i přes přijatá opatření nám do objektu zateklo. Voda se bohužel dostala do zázemí smuteční síně, což zkomplikovalo konání smutečních obřadů,“ uvedl Jan Hock z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice s tím, že hlavního sálu se přívalové deště nijak nedotkly.

Ing. Petr Vícha ČSSD



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kvůli urychlení stavebních prací jsou proto smuteční obřady až do odvolání omezeny jen na jeden denně, a to vždy v 10 hodin dopoledne. „Firma dělá maximum pro to, aby dalším kalamitám předešla. Proto jsme se dohodli, že omezíme konání pohřbů, aby byl objekt co nejdříve pod střechou. Ty se budou konat v době pracovní přestávky stavební firmy. Té se podařilo urychlit dodávku materiálu a příští týden už začne pokrývat plochou část střechy finální vrstvou. Momentálně je střecha pod lepenkou, která má funkci parozábrany a pojistné hydroizolace, což ale v případě deště stoprocentně nezaručí, že do objektu zase nezateče,“ uvedl Jan Hock z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice.

Do konce června dokončí řemeslníci opravu střechy, poté se pustí do realizace nové fasády. Protože obřadní síň vyrostla v akci „Z“, které se většinou neúčastnili profesionální řemeslníci, podepsalo se to na její kvalitě. Má například viditelné poruchy nenosného zdiva. „Stavba stále pracuje a kvůli tomu by mohla popraskat i nová fasáda, proto jsme zvolili provětrávanou. Jejím základem je rošt s tepelnou izolací, na který se připevní cementovláknité desky,“ vysvětlil Jan Hock z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice. Dodal, že toto řešení je estetické i praktické. Montovaný plášť je prodyšný a nenáročný na údržbu.

V rámci oprav se zkulturnění dočká i prostranství před obřadní síní. Dostane nový povrch, přibydou zde lavičky a vysadí se i nová zeleň. Rekonstrukce potrvá do konce prázdnin.