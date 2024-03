Vládní koalice: Bezpečnost není samozřejmost, v jejích agendách jsme v jednomyslné shodě

reklama

„Jsou věci, které musíme opakovat stále dokola. Jednou z nich je i téma bezpečnosti. Proto agendu na plénu poslanecké sněmovny významně vítám, zároveň vítám i širokou diskusi, kterou v následujících hodinách očekáváme. V klíčové oblasti bezpečnosti jsme ve vládě a koalici jednotní. Společně vnímáme a chápeme červenou čáru, kterou nesmíme překročit, ať už je to orientace na východ nebo politická rétorika,“ řekla Eva Decroix, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS.

„Bezpečnost je téma, které občany zajímá nejvíce a ve které bychom neměli dělat kompromisy. Dnešní schůze Poslanecké sněmovny by měla směřovat k tomu, že potvrdíme, že největší hrozbou pro naši bezpečnost je Putinův režim. Že je životním zájmem Česka, aby Putinava válka selhala, a že jsme připraveni pokračovat v podpoře Ukrajiny proti ruské agresi. A že nebudeme zpochybňovat naše vojáky ani naši armádu a že politici nemají dělat užitečné pomocníky Putinově propagandě. Jsou zkrátka určité hranice, které překračovat nesmíme, protože jejich překračování poškozuje bezpečnost České republiky i bezpečnost Evropy a nahrává nepřátelskému režimu, který už ve Vrběticích v roce 2014 zabil dva české občany na naší půdě. Jsem přesvědčený, že se na závěrečném usnesení můžeme shodnout jak v koalici, tak i v opozici,” uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Bezpečnost České republiky by měla být zájmem nás všech bez ohledu na to, zda jsme v koalici, či v opozici. Členství v Severoatlantické alianci je zárukou naší bezpečnosti v současnosti i do budoucna. Vzhledem k tomu, že naši zemi rozděluje dezinformační kampaň, musíme efektivně posílit odolnost českých občanů vůči nepravdivým informacím. Musíme se také vyvarovat polarizaci a šíření nenávisti v naší společnosti,“ řekl místopředseda Poslanecké sněmovny a 1. místopředseda strany Jan Bartošek (KDU-ČSL).

„Schůze se sice jmenuje „Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku“ a já toto téma nechci podcenit, je naprosto zásadní a jsem ráda, že mu budeme věnovat prostor. Ale nezapomínejme prosím na to, že prvotním impulzem k jejímu svolání byl pokus o zásah do soukromí politiků a političek, dotazy Andreje Babiše „Manželka? Má děti?“. Můžeme se naprosto lišit v názorech na penzijní reformu nebo konsolidaci financí. Na manželství pro všechny nebo na lustrační zákon. To je legitimní. Ale netahejme do politických soubojů naše soukromí, naše rodiny, naše nejbližší. To považujeme za absolutně nepřípustné, neakceptovatelné. Za takové chování by se měl Andrej Babiš bez vytáčení omluvit,“ uvedla 1. místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (Starostové).

„Dovolím si přidat bezpečnostní aspekt, který vnímáme v rámci TOP 09 jako velmi podstatný. A to je pohled Andreje Babiše, respektive hnutí ANO, na řešení válečného konfliktu na Ukrajině. Vnímáme ho skutečně jako bezpečnostní riziko do budoucna - konkrétně s ohledem na radikalizující se výroky a rétoriku z jejich strany v této věci. Myslím, že všichni jsme tady zajedno v tom, že zajištění bezpečnosti je základní potřebou k tomu, abychom vůbec mohli řešit ty další návazné věci běžného života, jako je zdravotnictví, školství doprava a podobně. A jenom v rychlosti připomenu příklady toho, jakým způsobem ruská federace postupuje jen za posledních třicet let - ať už to byla Moldávie, Gruzie, Krym a Donbas a naposledy Ukrajina. Právě z toho důvodu není možné, aby Andrej Babiš hovořil v případě války na Ukrajině o mírové konferenci. Nebylo by to nic jiného než novodobá Mnichovská dohoda,“ přidal místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal Zuna.

