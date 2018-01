Vodička (ČSSD): Zachraňme demokracii - hlasujme pro Drahoše

Dosavadní prezident, Miloš Zeman, ve své prezidentské funkci opakovaně hrubě porušil elementární principy naší demokracie. Česká republika je parlamentní demokracií. To je její hlavní princip. Spočívá v tom, že vláda je dle čl. 68 odst.1 Ústavy odpovědna Poslanecké sněmovně. Poslaneckou sněmovnu volí lid ve svobodných volbách. Takže přes sněmovnu – a jen přes ni – kontroluje lid vládu. Zeman však opakovaně jmenoval vlády, u kterých bylo od počátku evidentní, že jim důvěra poslaneckou sněmovnou nebude vyslovena. Naposledy jmenoval evidentně neprůchodnou vládu trestně stíhaného Babiše, za to, že jej podpoří v prezidentské kampani. A v tomto hrubém porušování ústavy prezidentem Zemanem je obrovské riziko pro naši demokracii. Může vzniknout autoritativní vláda, která se nebude sněmovně nijak zodpovídat, která si za pomoci mandátu od prezidenta – jakoby „v demisi" – po měsíce či roky bude dělat co chce, a jí ovládaná média ji za to budou nebetyčně chválit a tím ohlupovat občany. V takovéto konstelaci dřímá nebezpečí vzniku autoritativního systému.

Jiří Drahoš je naproti tomu věrohodný. Jasně zdůrazňuje, že vláda se samozřejmě musí zodpovídat poslanecké sněmovně. „Jsem přesvědčen, že prezident má ústavu ctít a má být svázán ústavními zvyklostmi" píše Drahoš. Tím zdůrazňuje přesně to, co je pro naši demokracii nejdůležitější.

Proto naléhavě doporučuji ve druhém kole volit Drahoše. Ostatně, Zeman má mnohé nepopiratelné zásluhy z minulosti, takže se může s dobrým svědomím – i vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu – v poklidu odebrat na zasloužený odpočinek.

Autor je politolog Karel Vodička, region zahraničí – Exil

