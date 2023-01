Vomáčka (ODS): Nebuďme papežštější než papež

reklama

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové,

je 12. ledna 2023, a já když jsem jezdil na Václavák a na Letnou, tak bych nikdy netušil, že budu sedět v poslaneckých lavicích a budu v roce 2023 řešit, jestli budou legální anonymní podněty, nebo nebudou legální anonymní podněty. Mého tátu, a on byl osmašedesátník, přesně jak říkal kolega Benda, vyhodili z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za to, že on šel a řekl čestně svůj pohled na věc. Jako plnoprávný občan, sebevědomý občan, který se nemusel stydět za své názory, tak řekl svůj názor, ano, komunistická strana ho vyrazila.

A to, jak se dneska zneužívá institut trestního oznámení, a já jako dlouholetý starosta Kravař, proti mně byla neustále vedena, ani jedno nepřišlo k soudu. tak to by mělo být mementem, abychom se zabývali anonymními udáními našich spoluobčanů.

To, co říkal pan kolega Michálek, a mluvil zde o základních školách, vždyť to dneska funguje. Každá základní škola má svoji schránku, a jestliže tam učitelé atd. nebo školáci mají připomínky, hodí si to tam a škola si to vyřeší. Ale souhlasím s tím, co říkal kolega Benda, a já jsem se teď dozvěděl, že on je o osm let mladší než já, což mě trošku mrzí, ale je to tak. Tak nebuďme papežštější než papež, udělejme tu nejzákladnější normu, a pak ji můžeme rozšířit.

Děkuji.

