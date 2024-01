Vondráček (ANO): Co když bude stávkovat pošta, to vám vypnou volby?

reklama

Děkuji za slovo. Nepotřebuji dvě minuty, protože má ctěná kolegyně Helena Válková to řekla tak, jako jsem se chtěl zeptat já.

Těžko projednávat takovou zásadní změnu volebních zákonů bez toho, abychom měli alespoň představu - nejlepší by byl samozřejmě předložený ten prováděcí předpis - o základních parametrech toho předpisu. Vzpomeňme si, kolikrát už jsme to zažili za posledních deset let v opačném gardu, kdy nám tehdejší opozice, nynější koalice, vyčítala, že porušujeme jejich práva, když jim neukážeme prováděcí předpis, že bez toho to není možné vůbec realizovat. Vzpomeňme si, jak úspěšně blokoval Senát novelu ústavy o rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, když odmítal cokoliv projednat bez toho, že by byl schválen prováděcí zákon, můj.

Já jsem ale teď obdržel zajímavý podnět z Francie. Když se tady bavíte o vypínání některých obvodů, tak ten dotaz nemohl přijít odjinud než z Francie. Ten dotaz zněl. Co když bude stávkovat pošta, to vám vypnou volby? Tak jsem se chtěl zeptat pana ministra, když tady je a bude reagovat, jaké máme diplomatické nástroje a jestli se tohle nějak předpokládá, protože to by nám francouzští pošťáci vypnuli volby.

Děkuji.

