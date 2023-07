Vondráček (ANO): Ta opojná většina je příliš lákavá a někteří nedokážou odolat

reklama

Možná se ze mě stává fanoušek menšinových vlád. Zkušenosti totiž potvrzují, že menšinové vlády se chovají už ze své podstaty demokratičtěji, protože se nemohou opírat o pohodlnou většinu hlasů, nemohou si protlačit na sílu cokoliv, musí komunikovat se svými oponenty a dodržovat striktně zákon.

V každém případě tahle vláda je přímo odstrašující příklad vlády většiny a jak to nemá vypadat. Se svojí pohodlnou 108 si bezohledně a bez podpory většiny ve společnosti prosadí, co chce. Ve středu byl ve sněmovně zase jednou porušen zákon o jednacím řádu. Dokonce to ještě vylepšili a nejraději by nám diktovali, co a jak a kdy můžeme a nemůžeme říkat.

Ta opojná většina je zkrátka příliš lákavá a někteří nedokážou odolat. A zajímavé je, že se tak chovají nejvíce ti, co mají plná ústa řečí o demokracii a zaklínají se jí na každém kroku.

