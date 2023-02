Vondráček (ANO): Tady je problém, že se vyprazdňuje pojem "stav legislativní nouze"

reklama

Děkuji. Já bych chtěl reagovat na celou řadu svých předřečníků. Samozřejmě je to lehce chaotické, protože těch přihlášek je hodně. Já jsem se hlásil v okamžiku, kdy vystoupil pan předseda Výborný a reagoval na pana, mého ctěného kolegu Ríšu Brabce, který si myslím, že vtipnou formou poukázal na to, že je nám ho líto, protože zřejmě on byl určen k tomu, aby obhajoval neobhajitelné. Myslím si, že Richard to řekl vtipně, kultivovaně a že to právě do té rozpravy patří.

V reakci třeba ještě na pana Výborného, který říkal, že diskuse ano, ale že by neměla být dlouhá. Ale ta diskuse je principiální a já jsem přesvědčený, já vím, že mezi vámi, zvláště mezi třeba těmi ostřílenými poslanci ze strany ODS, jsou lidi, kteří si uvědomují, že nejsou splněny podmínky stavu legislativní nouze, že je to zneužití. A o tom by teď měla být hlavní debata. A proto ta debata bude, protože je pro nás stěžejní, principiální. A ty důchody, o těch se teprve bavit budeme. Ale teď jde o to, že používáte metodu, o které jste několikrát řekli, že z toho radost nemáte, ale zase jste ji použili, a teď je to nejflagrantnější a je to u velmi citlivé otázky.

A to, co my tady dneska řešíme, jestli to projde, to znamená do budoucna, že pak přijdou další a zneužijí to ještě víc. Vy tady vytváříte další precedens. Tady je problém, že se vyprazdňuje ten pojem "stav legislativní nouze". Už je to dávno za tím, kde to definoval Ústavní soud, už si to definujete po svém, obcházíte to, a pak přijdou další, a samozřejmě že po vás přijdou další, tahle vláda tady není napořád, přijde někdo jiný a vyprázdní to ještě víc.

Připomíná mi to jeden článek, který jsem nedávno četl, že zvlášť pro tu mladší generaci už se vyprázdnil pojem "ty vole", že už to vůbec není vlastně nic vulgárního. Tak vy vyprazdňujete pojem "legislativní stav nouze". Já nechci, abychom si za chvilku říkali stav legislativní nouze, ty vole.

Děkuji.

