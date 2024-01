Vondráček (Svobodní): Do eurovoleb nás podpoří tři subjekty. Chtějí podat nejsilnější kandidátku

reklama

Petr Bajer, předseda Strany soukromníků ČR na konferenci prohlásil: „Strana soukromníků České republiky se rozhodla podpořit Svobodné v letošních volbách do Evropského parlamentu. Jsme přesvědčeni o tom, že je důležité netříštit síly a dát šanci těm kandidátům, kteří opakovaně prokázali, že mají dlouhodobě konstantní postoj k budoucímu fungování Evropské unie. Tedy těm kandidátům, kteří budou komponentní a odvážní k tomu, aby neoblomně hájili českou suverenitu a české národní zájmy, vzepřeli se další federalizaci EU, zastavili Green Deal se všemi jeho negativními dopady na české podnikatele a živnostníky, hájili svobodu slova i svobodný trh, na kterém bude mít každý možnost se uplatnit bez zbytečné byrokracie, účelových dotací, úřednického šmírování a buzerování. Věříme, že Svobodní společně s námi a dalšími spojenci mají šanci opět zaujmout místo v Evropském parlamentu a tímto volebním úspěchem se podaří nastartovat změny, které v důsledku povedou k návratu pravicových myšlenek i do naší Sněmovny. Zároveň věříme, že tímto spojením zabráníme dalšímu vzestupu účelových a byznysových projektů, a dáme voličům další impuls k tomu, aby i tentokrát šli k volbám a dali hlas těm, kteří se nejen pravicově tváří, ale také pravicově konají.“

„Svobodní v roce 2022 hnutí PRO PLZEŇ podpořili v komunálních volbách v Plzni. I proto jsme rádi, že na oplátku můžeme ve volbách do EP podpořit my je. Být v politice normální a myslet na zájmy ČR je pro nás důležité a Svobodní toto splňují na 100%. Pevně věřím, že Svobodní uspějí a bude to navíc další krok k tomu, aby se v budoucnu stali nedílnou součástí Parlamentu České republiky,“ doplnil Radek Mráz, předseda hnutí PRO PLZEŇ.

„Hnutí Zdraví Sport Vzdělání 2012 ve volbách do EP v roce 2019 získalo 0,33%. Věřím, že možná tento výsledek přispěje k úspěchu a Svobodní v čele s předsedou Liborem Vondráčkem překročí hranici 5%. Já osobně pro tento úspěch udělám maximum, stejně jako naši členové. Na spolupráci se skupinou pravicových politických stran a hnutí se těším,” oznámil Tran Van Sang, předseda hnutí Zdraví, Sport Vzdělání 2012

A předseda Svobodných Libor Vondráček to shrnul: „"Mám radost, že naše kandidátka získala podporu dalších subjektů. Je to potvrzení toho, že chystáme nejsilnější kandidátku do eurovoleb v historii, která bude ještě posílena o zástupce těchto stran a hnutí. Je to skvělá zpráva, protože získání důvěry těchto subjektů naznačuje, že se nám podaří získat důvěru ještě většího množství voličů než kdy dříve."

"Zvlášť dobrá zpráva je to pro ty, kteří volali po spojení pravicových sil. Už dnes můžeme prozradit, že sněhová koule, kterou začali Svobodní valit, na sebe bude nabalovat další osobnosti a subjekty. Což potvrzuje dnešní tisková konference i to, že na naší kandidátce budou nejméně dva pravicoví prezidentští kandidáti. Toto spojení zvyšuje pravicovým silám potenciál uspět i v dalších volbách, kterými můžeme měnit také poměry po dalších domácích volbách. Spojujeme se navíc nejen s vidinou nastartování politických změn, ale také díky společnému pohledu na eurovolby, což vyjadřuje i dokument "7 zásad pro kandidáty do eurovoleb", na kterém se všichni shodujeme."

Tisková konference byla zakončena podpisem sedmi zásad pro eurovolby, které jsou klíčové pro Svobodné do Evropského parlamentu. Tyto zásady zahrnují podporu zrušení zákazu aut se spalovacím motorem, ochranu české koruny a hotovosti, zachování práva veta pro Českou republiku v oblastech, kde jí ještě právo veta zbylo, důslednější ochranu vnějších hranic před nelegální migrací, a nepodpoření omezování svobody slova a křivení mediálního trhu. Svobodní také chtějí rozšířit skupinu europoslanců, kteří již dnes požadují odtajnění smluv a komunikace ohledně zakázky na vakcíny, které stály daňové poplatníky miliardy eur. Kromě toho, Svobodní podporují ukončení přesunu jednání mezi Bruselem a Štrasburkem, spolupráci s Velkou Británií i ostatními zeměmi British Commonwealth a volný obchod bez uraženeckých sentimentů.

Volby do Evropského parlamentu proběhnou 7. a 8. června 2024.

Zleva Tran Van Sang, Radek Mráz, Libor Vondráček a Petr Bajer

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

