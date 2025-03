Vondráček (Svobodní): Stát nemá do žádných médií dávat ani korunu

Radio Svobodná Evropa u nás nevysílá 22 let a 5 měsíců, nikdo se kvůli tomu nehroutil a najednou se tu kvůli tomuto rádiu mohou naši progresivističtí elitáři přetrhnout.

Americké financování Rádia Svobodná Evropa končí, a to je skvělá zpráva! Proč? Protože tím Trump odmítá principy dobrosejů, kteří rádi vysávají peníze svých občanů, aby je posílali na kdejakou blbost v cizině (barmské ženy apod.).

Stát nemá do žádných médií dávat ani korunu, ať si to rádio stojí na vlastních nohách, nebo ať zmizí. Trh to vyřeší – vždycky to vyřeší lépe než politici. Trump jen plní sliby, že peníze Američanů se nevypaří v cizině.

My Svobodní tady v Česku jsme na stejné lodi a jsme rádi, že nám Trump svými kroky dodává argumenty, že je to správná cesta. Odmítáme, aby se naše peníze cpaly do nějakého reliktu minulé doby a určitě bychom byli proti posílání peněz do jakékoliv černé díry v zahraničí. Rádio Svobodná Evropa možná mělo smysl, když jsme bojovali s komunisty a televize teprve začínala, ale teď?

Dneska máme internet, lidi si najdou pravdu sami, nepotřebují k tomu dotovanou stanici. A Brusel? Ten už dnes až moc reguluje a saje peníze od členských států – to poslední, co potřebujeme, je další výmluva pro jejich rozpočtové orgie. Nechť si to platí ti, co to chtějí poslouchat, ne my všichni.

Svoboda znamená méně státu, méně dotací a více odpovědnosti – a i tohle je přesně ten případ!

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

