Vondrák: Pravomoc rozhodnout v případě rovnosti bodů bych nechal řediteli školy

Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Začnu známým citátem Alberta Einsteina - Bůh nehraje v kostky. A je tu jedna věc, kterou já bych chtěl v rámci tohoto zákona nebo této novely tady otevřít, a ne z pohledu toho, že bych byl proti tomuto zákonu, proti této novele, myslím si, že je potřeba ji přijmout a hledat řešení, která budou pomáhat. Ale jde o to, že v § 17 odst. 1 v případě rovnosti bodů rozhoduje los. Já se přiznám, že to neslyším rád. Myslím si, že bych spíš tu pravomoc o tom, rozhodnout v případě rovnosti bodů nechal řediteli té školy.

Já si myslím, že tady zaznělo už v rámci úvodního slova pana zpravodaje, že my tady máme možnost, aby se pan ředitel nebo ředitelka podívali na ty výsledky studia daného studenta. A přiznám se, že já, když jsem byl děkanem a v podstatě jsem rozhodoval o tom, kdo bude přijat, nebo nepřijat ke studiu, tak jsem se vždycky díval při odvoláních na to, kde ten student studoval, na které střední škole a s jakým výsledkem. Myslím si, že to je přirozené.

My teď (v) této novele v podstatě dáváme všanc osudy dětí tím, že se o nich bude losovat. Já vím - já bych nekrčil rameny, to je velmi nebezpečná věc. A to je, prosím, problém celé digitalizace. Jestli vysuneme všechny tyto rozhodovací pravomoci do nějaký žebříčků, tak samozřejmě se dostáváme do situace, že i nesmírně nadaný student, který může selhat při přijímačkách - a může - se dostává do situace, že v podstatě o něm rozhodne los.

Jak říkám, chápu společenskou potřebu této novely, proto také budu hlasovat pro tento zákon, ale doporučuji, abychom vyhodnotili pečlivě, kolikrát k této situaci došlo, a řekněme si na rovinu, ono to totiž není jenom o tomto zákonu, my v celé řadě případů jsme - o nás rozhoduje náhoda a není to úplně to pravé ořechové, já bych tu pravomoc nechal řediteli školy. Ale dejme tomu šanci, nechme to proběhnout, chápu ten časový tlak, který tady máme. Já jenom - a skončím tím, co jsem začal - Bůh nehraje v kostky, i když se Albert Einstein v tomto zmýlil, protože kvantová fyzika se stala jednou z dominujících oblastí fyziky, ale domnívám se, že bychom měli být s tímto velmi opatrní.

Děkuji.

