Ministr Plaga: Praha sedí na 150 miliardách, na tu se obraťte

PROČ NENÍ DOST MÍST NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH?
Často slyším, že ministerstvo školství selhalo, že není dost míst na gymplech v Praze nebo na jiných typech škol v jiných krajích.
Pojďme si říct, jak to je ve skutečnosti.
Kapacity SŠ totiž mají v rukou kraje.
Je-li v Praze převis poptávky nad nabídkou, je to věc zřizovatele, tedy hlavního města. Praha sedí na 150 miliardách korun a už dávno měla dopředu plánovat kapacity všeobecného vzdělávání. I vzhledem k tomu, že aspirace zdejších rodičů a dětí jsou jiné než v ostatních regionech. Jihomoravský kraj nebo Praha by s kapacitami všeobecného vzdělávání měly zacházet tak, aby to odpovídalo složení obyvatelstva a reálným aspiracím dětí.
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.