Ministr Plaga: Praha sedí na 150 miliardách, na tu se obraťte

09.02.2026 6:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nedostupnosti míst na středních školách.

Ministr Plaga: Praha sedí na 150 miliardách, na tu se obraťte
Foto: Hans Štembera
Popisek: Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

PROČ NENÍ DOST MÍST NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH?

Často slyším, že ministerstvo školství selhalo, že není dost míst na gymplech v Praze nebo na jiných typech škol v jiných krajích.

Pojďme si říct, jak to je ve skutečnosti.

Kapacity SŠ totiž mají v rukou kraje.

Je-li v Praze převis poptávky nad nabídkou, je to věc zřizovatele, tedy hlavního města. Praha sedí na 150 miliardách korun a už dávno měla dopředu plánovat kapacity všeobecného vzdělávání. I vzhledem k tomu, že aspirace zdejších rodičů a dětí jsou jiné než v ostatních regionech. Jihomoravský kraj nebo Praha by s kapacitami všeobecného vzdělávání měly zacházet tak, aby to odpovídalo složení obyvatelstva a reálným aspiracím dětí.

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Blíží se olympiáda. Tak si ČT pozvala Haška, aby řečnil o Rusku
„Ostrava není Praha.“ Vypískaný Pavel má dohru
„Otřesné, hnusné.“ Trump pobouřil Miroslavu Němcovou
Ruce pryč. Německá vládní neziskovka chce data o maďarských volbách

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ANO , Plaga

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by Praha víc investovat do škol?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Tuto vládu jste nazvala svoločí

Lidem, co proti ní demonstrují děkujete, ale když se demonstrovalo proti vám, demonstranty jste uráželi. Máte tak na demonstranty dvojí názor podle toho proti komu demonstrují? A co mi fakt vadí jsou ty samotné urážky. K čemu jsou dobré? Nemyslíte, že dost možná i kvůli nim jste prohráli? Než mě oso...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rázga (ANO): Méně papírů, víc bezpečí, konec ručního přepisování

7:06 Rázga (ANO): Méně papírů, víc bezpečí, konec ručního přepisování

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k byrokracii při vyřizování dokladů.