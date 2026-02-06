Mašek (ANO): Důvěra v politiky je rozbitá napadrť

09.02.2026 4:29 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Hradu.

Mašek (ANO): Důvěra v politiky je rozbitá napadrť
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Helmu na věšák a rychle do dalšího kola zákulisních her. Společnost je rozseknutá na dva tábory, důvěra v politiky rozbitá napadrť. Místo uklidnění další zákulisní schůzky na Hradě, další signály, že se tu něco dopéká za zavřenými dveřmi.

Hrad povolal ministra obrany a náčelníka generálního štábu, jako by vláda, bezpečnostní rada státu a standardní procesy nestačily?

No to je teda fofr.

Najednou takový zájem o „nastavení spolupráce“.

Kde byla tahle starost, když se tu měsíce házely granáty do veřejného prostoru?

Nebo bylo potřeba si stvrdit dohodu, že se o tom hradním L-159 „puči“ se už mluvit nebude? Že se to zamete pod koberec?

Lze očekávat obrat o sto osmdesát stupňů?

Původně nepostradatelná letadla se přebarví na nadbytečná?

To si někdo myslí, že veřejnost je úplně padlá na hlavu?

Rok posloucháme od armády a ministrů obrany zdůvodnění nezbytnosti, strategické potřeby.

A potom vše změní „prezidentovo přání“? Počkejme si.

Ministr obrany stopne náčelníkovi generálního štábu služební cestu do USA — a vzápětí se to řeší na Hradě.

Tak kdo tu armádu vlastně řídí?

Vláda, nebo prezidentský přátelský spolek?

Bude generál obcházet ministra přes Hrad pokaždé, když nedostane razítko?

Jestli tohle někomu nepřijde jako plíživé ohýbání systému, tak mu to asi připadá správně. Tohle není jen aktivní prezident — tohle je prezident, který natahuje své pravomoci jak starou gumu a zkouší, kdy praskne.!?!?

A co dál?

Bude si zvát ministry SPD a Motoristů jednoho po druhém na kobereček?

Bude se snažit nabourat jednotu vlády.

Chce rozebírat vládu na součástky?

Tváří se jako hlavní manažer státu? A zase u toho sekundují ti samí přátelé Kolářové v pozadí.!?!?

Ti, co „tam vlastně nejsou vidět“, ale režii mají pevně v rukou.

To už přestává být nestranná služba Hradu státu a jeho občanům, ale mocenské Kolářovy šachy, kde figurkami jsme my všichni.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Odstrašující příklad – Španělsko. Zahradil nechce, abychom takto dopadli
„Ostrava není Praha.“ Vypískaný Pavel má dohru
„Otřesné, hnusné.“ Trump pobouřil Miroslavu Němcovou
Ruce pryč. Německá vládní neziskovka chce data o maďarských volbách

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Mašek , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Pracuje prezident proti vládě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Tuto vládu jste nazvala svoločí

Lidem, co proti ní demonstrují děkujete, ale když se demonstrovalo proti vám, demonstranty jste uráželi. Máte tak na demonstranty dvojí názor podle toho proti komu demonstrují? A co mi fakt vadí jsou ty samotné urážky. K čemu jsou dobré? Nemyslíte, že dost možná i kvůli nim jste prohráli? Než mě oso...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): Důvěra v politiky je rozbitá napadrť

4:29 Mašek (ANO): Důvěra v politiky je rozbitá napadrť

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Hradu.