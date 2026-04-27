Vrecionová (ODS): Doba se změnila. Zrádci jsou v parlamentu ale pořád

Za první republiky se Klement Gottwald v parlamentu kasal, že jezdí do Sovětského svazu, aby se naučil, jak demokratům zakroutit krkem.
A dnes máme ve Sněmovně poslance SPD, kteří by s nepřátelským Ruskem rádi spolupracovali a vnímají Kreml jako svého přítele.
Doba se změnila. Zrádci jsou v parlamentu ale pořád...
Ing. Veronika Vrecionová
