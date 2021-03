Výborný (KDU-ČSL): Bez dohody si volební zákon budeme pinkat mezi horní a dolní komorou

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážený pane vicepremiére, milé kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se prostřednictvím pana místopředsedy kolegyni Kateřině Valachové, ale brzy ji sem pustím.

Já bych chtěl velmi stručně tady tlumočit stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL. My jsme - a říkal jsem to tady i v rámci prvního čtení, pro nás je skutečně zásadní a klíčové to, abychom se v rozumném čase dobrali schváleného volebního zákona nebo novely volebního zákona, tak aby i veřejnost znala ta pravidla, podle kterých se volby v říjnu uskuteční. Proto od začátku říkáme a preferujeme to, aby došlo k dohodě obou dvou komor Parlamentu, ať můžeme mít různé tady postoje a názory. Teď tady hovořil pan předseda Filip. Existují nějaké dohody. Ale já myslím, že ve finále je potřeba vždycky vědět, že v okamžiku, kdy ta dohoda nebude existovat, tak se tady dostáváme do modelu, že si ten volební zákon tady budeme pinkat mezi horní a dolní komorou a můžeme stokrát tady vystupovat a říkat: je to naše věc, je to naše věc, koukejte, senátoři, se postavit na zadní a hlasovat pro to, co jsme si ve Sněmovně dohodli nějakou většinou. Takto to bohužel z našeho pohledu skutečně fungovat nemůže. Já jsem minulý týden vedl jednání s těmi největšími senátorskými kluby, známe ta stanoviska a v tomto smyslu také vítáme, že na 80 nebo 90 procentech té novely, která by zazáplatovala volební zákon po těch "dírách", které tam učinil Ústavní soud svým nálezem, a má k tomu naprosté právo, já tady vůbec nehodnotím. Nakonec lidovecká novela předložená už v listopadu 2019 říkala to samé, co řekl dneska Ústavní soud, nebo 3. února.

Ale já jsem rád, že tedy je tady nějaká dohoda většinová ve Sněmovně, jak to vnímám, tak i v tuto chvíli většina v Senátu na nějakých 80 procentech, ať už je to to, že se bude jednat ve znění vládního tisku, tak jak ho předložil pan ministr Hamáček, v té variantě ovšem čtrnáctiobvodové, tedy nebudeme otevírat Pandořinu skříňku a nebudeme otevírat kapitolu otázky volebních obvodů. To by skutečně hrozilo tím, že to celé zhavaruje. Současně je tady už nějaká shoda na načítacím kódu pro koalice, za KDU-ČSL je to akceptovatelné, tak jak to ve svém návrhu má předseda ústavněprávního výboru Marek Benda, to znamená 8 a 11 procent. Chceme, samozřejmě, chceme, abychom v rámci toho přepočtu hlasů na mandáty, v tom matematickém modelu respektovali nález Ústavního soudu a šli skutečně tím maximálním poměrným systémem. Respektujeme ale také nějakou realitu těch politických jednání.

Kolegyně, kolegové, já jsem přesvědčen, že tento zákon není o tom, že tady někdo odejde s praporem vítěze a zbylí odejdou s praporem poražených. To skutečně tento výsledek tady nebude. Tady musíme všichni udělat nějaké ústupky, abychom se dobrali k nějakému řešení, které ve finále bude respektovat nález Ústavního soudu, bude funkční a bude to vstřícný krok i k voličům, tak aby mohli reprezentativně vybrat své zástupce do dolní komory Parlamentu České republiky. Proto ten návrh, tak jak ho předložil Marek Benda v té první části, to znamená přepočet v rámci té Imperialiho kvóty, a bylo to diskutováno v tomto případě i s horní komorou Parlamentu, tak my považujeme za možný a akceptovatelný. Nepovažujeme ho za žádné dramatické vychýlení směrem k většinovému systému. Ano, je tam jisté zvýhodnění pro úspěšné, nikoli pro vítěze, ale pro ty úspěšnější strany na úkor těch méně úspěšných, ale když si pečlivě a pozorně přečteme nález Ústavního soudu, tak jsem přesvědčen, o tom, že to není v rozporu s tím, co Ústav soud řekl. A my jako KDU-ČSL tento model jsme připraveni zde v Poslanecké sněmovně i na půdě Senátu podpořit. Ta diskuse a debata, která se vede, vedla o té druhé části, to je o tom druhém skrutiniu, a znovu chci připomenout, na základě toho, proč ten volební zákon řešíme, se prostě druhému skrutiniu nemůžeme vyhnout. Nemůžeme vyhnout.

Pokud máme dostát tomu "zadání", tak my to druhé skrutinium nějakým způsobem do toho volebního zákona musíme včlenit. Veřejnost tomu vůbec nerozumí. Zeptejte se venku někoho, co je první nebo druhé skrutinium. Lidem je to úplně šumafuk a nerozumí tomu možná mnozí ani tady ve Sněmovně.

Ale to druhé skrutinium tam být musí a tak, jak jsme tady vedli debaty o té podobě toho druhého skrutinia, tak já jsem přesvědčen o tom - a děkuji za ta jednání i v minulých dnech i třeba s panem předsedou Vondráčkem - že i tady se směřuje k nějakému konsenzu, který ve finále bude už před hlasováním ve třetím čtení tady ve Sněmovně potvrzen, negociován i ze strany horní komory Parlamentu, tedy Senátu.

Za to jsem velmi rád a myslím si, že přestože to byla v minulých dnech trošku bouře ve sklenici vody, byla trochu zbytečná. Kolega Marek Benda to svým způsobem odnesl. Teď tady nechci být v roli jeho advokáta, nicméně on nakonec byl ten, který, ač směřoval k nějakému kompromisu při těch jednáních v tom průběhu, tak se pak veškerá kritika snesla nespravedlivě na jeho hlavu.

Takže jsem přesvědčen o tom, že směřujeme k dobrému výsledku i na základě těch vystoupení dnes zde a připravených pozměňovacích návrhů, které budou směřovat k tomu návrhu předsedy ústavněprávního výboru. Podotýkám, že tento návrh byl diskutován i na půdě ústavněprávního výboru a považuji za naprosto správné a logické, abychom v jeho intencích pokračovali v projednávání i v rámci třetího čtení.

Na závěr mi dovolte za poslanecký klub KDU-ČSL také se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je načtený kolegou Dominikem Ferim, a to je korespondenční volba ze zahraničí. To je věc, která stojí vedle těch dohod. Nicméně my jsme to avizovali dlouhodobě. Připomínám, že s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou jsme tento návrh tady předkládali už tuším v roce 2018 nebo 19. Posléze ve spolupráci s Ministerstvem vnitra jsme ho přepracovávali, protože i vláda má tento bod ve svém vládním prohlášení aktuálně.

Jsme přesvědčeni o tom, že umožnit volit občanům České republiky v zahraničí tou snazší korespondenční formou tak, aby nemuseli často investovat obrovské finanční částky, letět z jednoho konce Austrálie na druhý, vzít si na to tři čtyři dny dovolené, tak že je to naprosto správné a oprávněné. Proto předkládáme tyto dva pozměňovací návrhy. Pokud by Sněmovna usoudila, nebo i ministr vnitra, že to není technicky realizovatelné už v letošním roce, proto je tam ta druhá varianta, která by nabyla účinnosti až 1. ledna 2022. Ale jsem přesvědčen o tom, že tento dluh vůči občanům České republiky, kteří dlouhodobě žijí, pracují, studují, v zahraničí, bychom jako Sněmovna měli také splatit.

Tolik tedy poprosím o podporu potom těchto dvou, nebo respektive variantně jednoho pozměňovacího návrhu. Tolik stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL. Děkuji za pozornost.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL

poslanec



