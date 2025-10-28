Fiala (SPD): Politické i trestněprávní důsledky pro bitcoinovou kauzu

29.10.2025 7:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bitcoinové kauze.

Fiala (SPD): Politické i trestněprávní důsledky pro bitcoinovou kauzu
Foto: Daniela Černá
Popisek: Poslanec Radim Fiala

SPD prosazuje, aby se bitcoinovou kauzou zabývala nová vláda i Sněmovna a aby z ní byly vyvozeny politické i trestněprávní důsledky. Bývalý koordinátor bitcoinové kauzy na ministerstvu spravedlnosti David Uhlíř uvedl před senátory, že mu ministerstvo vedené Evou Decroix (ODS) neposkytlo při jeho práci dostatečnou podporu ani nezajistilo podklady z ministerstva financí. Odmítl také legitimitu přijetí miliardového daru v bitcoinech od odsouzeného Tomáše Jiřikovského, které podle něj ohrozilo důvěru v justici. Hnutí SPD požaduje, aby se kauzou zabývala nová vláda i Sněmovna a byly z ní vyvozeny politické i trestněprávní důsledky.

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , SPD , Radim Fiala

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by se bitcoinová kauza došetřit a uzavřít?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

To jako vážně?

Prý by podle návrhu Evropské komise děti jakéhokoli věku mohly projít neomezeně změnou pohlaví, terapie ke kontrole tohoto rozhodnutí by přitom byly zakázané. To jako fakt? Není už načase s EK něco radikálního udělat? Vždyť to je jedna šílenost za druhou s čím přichází. Nebo podle vás snad ne? Podle...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Chci vyjádřit jednoznačnou podporu Milanu Studničkovi

8:02 Rajchl (PRO): Chci vyjádřit jednoznačnou podporu Milanu Studničkovi

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k raketě Dana pro Ukrajince.