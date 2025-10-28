Fiala (SPD): Politické i trestněprávní důsledky pro bitcoinovou kauzu

SPD prosazuje, aby se bitcoinovou kauzou zabývala nová vláda i Sněmovna a aby z ní byly vyvozeny politické i trestněprávní důsledky. Bývalý koordinátor bitcoinové kauzy na ministerstvu spravedlnosti David Uhlíř uvedl před senátory, že mu ministerstvo vedené Evou Decroix (ODS) neposkytlo při jeho práci dostatečnou podporu ani nezajistilo podklady z ministerstva financí. Odmítl také legitimitu přijetí miliardového daru v bitcoinech od odsouzeného Tomáše Jiřikovského, které podle něj ohrozilo důvěru v justici. Hnutí SPD požaduje, aby se kauzou zabývala nová vláda i Sněmovna a byly z ní vyvozeny politické i trestněprávní důsledky.
autor: PV