Bude protest. Aktivisté chtějí ukrajinskou vlajku zpět na Národní muzeum

Skupina Kaputin oznámila, že ve čtvrtek 30. října uspořádá na terase před budovou Národního muzea protestní akci s názvem „Vraťme vlajku na Muzeum“. Začátek je plánován na 18.30 hodin.
Podle iniciativy Kaputin dříve její členové chránili vlajku před proruskými aktivisty a dezoláty, kteří ji chtěli strhnout. Spisovatelka Jenny Nowak, vlastním jménem Jana Moravcová, k tomu napsala, že ji vedení muzea zbaběle sundalo.
"Sejdeme se a budeme rozhodně požadovat navrácení ukrajinské vlajky. Přijďte také, ať je náš hlas silnější!" píše skupina Kaputin.— Jenny Nowak ???? (@JennyNowak09) October 28, 2025
Dřív jsme ji bránili před prorusáky a dezoláty, kteří ji chtěli strhnout. Teď ji vedení muzea zbaběle sundalo.? pic.twitter.com/KYAYKze9ik
„Vlajka na Muzeu. Ukrajinská, a přesto naše! Visela tam přes tři roky, stal se z ní fungující symbol podpory napadené Ukrajiny, o tom svědčí i to, jak některým vadila. Při demonstracích proruských sil se pod ní scházeli lidé vyjadřující podporu Ukrajině, aby ji bránili. Během násilností při pokusech o její stržení ji museli chránit těžkooděnci, jejich organizátor je za to dodnes ve vězení. Tak moc jim tahle vlajka vadila…,“ dodává iniciativa na svých facebookových stránkách.
„Nehodláme se s tím smířit, a proto se ve čtvrtek večer u Muzea sejdeme a budeme rozhodně požadovat její navrácení. Přijďte také, ať je náš hlas silnější!“ uvádí skupina.
Pražské Národní muzeum sundalo ze svého průčelí ukrajinskou vlajku kvůli propagaci unikátní výstavy fosilií předků člověka Lucy a Selam. Ukrajinskou vlajku vyvěsilo jako gesto solidarity po invazi ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022.
Muzeum krok zdůvodnilo praktickými důvody. „Národní muzeum má v současnosti jako jediné muzeum v Evropě zapůjčeny originály unikátních fosilií předků člověka Lucy a Selam. Vzhledem k nutnosti propagace této světově výjimečné události potřebujeme aktuálně využít všechny prezentační plochy na průčelí historické budovy,“ sdělila mluvčí muzea Kristina Kvapilová.
Národní muzeum slavnostně otevřelo expozici s fosiliemi předků člověka, starými 3,2 milionu let 25. srpna. Jedny z nejcennějších paleoantropologických exponátů na světě zapůjčilo do Prahy Národní muzeum Etiopie v Addis Abebě.
Ruská média přičítají sundání vlajky tlaku z Etiopie, která fosilie zapůjčila. „Rozhodnutí odstranit vlajku není spojené s mnoha demonstracemi občanů nebo s pozicí vedení muzea, ale je výsledkem diplomatického zásahu,“ uvedl ruský list Komsomolskaja pravda s tím, že nejdřív měl být poutač na výstavu umístěn vedle vlajky.
Proti umístění modrožluté ukrajinské vlajky na Národním muzeum se v minulosti uskutečnilo několik protestů. Například k jejímu stržení vyzýval v březnu 2023 aktivista Jaroslav Popelka na protivládní demonstraci v Praze na Václavském náměstí. Skupinka lidí se pak do muzea snažila proniknout.
U Obvodního soudu pro Prahu 1 si Popelka vyslechl čtyřměsíční trest vězení s podmíněným odkladem na 1,5 roku. Dostal také osmnáctiměsíční zákaz pobytu na území Prahy.
Naopak skupina Kaputin v létě ráda vyvěšovala transparenty namířené proti podle ní proruským politikům. Členové iniciativy tehdy z balkonu domu v ulici Milady Horákové na Letné v Praze rozvinuli několikametrový transparent s portréty ruského prezidenta Vladimira Putina a tří českých politiků – Andreje Babiše (ANO), Tomia Okamury (SPD) a Kateřiny Konečné (KSČM).
Vedoucí skupiny Otakar van Gemund tehdy uvedl, že „tyto tři strany chtějí zastavit prozápadní směřování České republiky“ a že cílem akce bylo přimět lidi volit v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny jiná politická uskupení.
Skupina transparent umísťovala i na dalších místech Prahy a následně se přesunula do dalších měst, mimo jiné do Brna, České Lípy a Českých Budějovic.
Aktivisté ze spolku Kaputin v minulosti namalovali ukrajinskou vlajku v bytovém komplexu ruské ambasády v pražské Bubenči. Připad se dostal až k soudu, který nakonec rozhodl, že tím nespáchali trestný čin, a případ poslal městské části k přestupkovému řízení. Spolek Kaputin namaloval modrožlutou vlajku na chodníku v oploceném areálu ve Schwaigerově ulici loni v únoru. Podle obžaloby tím způsobil škodu zhruba 45 tisíc korun.
autor: Natálie Brožovská