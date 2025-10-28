Rajchl (PRO): Chci vyjádřit jednoznačnou podporu Milanu Studničkovi

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k raketě Dana pro Ukrajince.

Rajchl (PRO): Chci vyjádřit jednoznačnou podporu Milanu Studničkovi
Foto: Repro XTV
Popisek: Jindřich Rajchl

Uznávaný dětský psycholog Milan Studnička se stal aktuálně hlavním terčem morálních majáků v celé naší zemi, v čele s vrchním tupelem Cemperem, pouze za to, že si dovolil napsat na svůj FB následující text:

„Někteří z mých facebookových přátel (bývalých) se pyšní tím, že finančně podpořili raketu. Oni se radují, že budou trpět maminky, děti, tátové, studenti v Moskvě nebo Petrohradu, kteří s válkou nemají nic společného. Prostě se jen někde narodili a žijí…“

Dále dodal, že kohokoli, kdo by obhajoval financování rakety, „okamžitě smaže ze svých přátel“.

Potkávám mnoho lidí, kteří se s tímto názorem zcela ztotožňují. Jsou to vzdělaní intelektuálové, lékaři, právníci, podnikatelé. Většina ovšem raději mlčí. Právě proto, aby se vyhnuli štvavým kampaním této zfanatizované úderky.

Z tohoto důvodu je naprosto klíčové, abychom otevřeně podpořili každého, kdo najde odvahu tomuto tlaku čelit. Dát jim jasně najevo, že v tom nejsou sami.

Proto chci tímto příspěvkem vyjádřit jednoznačnou podporu Milanovi Studničkovi.

Je mi jedno, koho volí a vůbec mi nevadí, pokud preferuje jiný politický subjekt než PRO. Nevím to a po pravdě mě to ani nezajímá.

Vážím si jeho odvahy jít proti proudu a veřejně projevit svůj postoj k tomuto citlivému tématu bez ohledu na následky, které to přinese.

Má můj obrovský respekt a úctu.

A budu velmi rád, pokud se ke mně připojíte a rozhodnete se tento příspěvek na jeho podporu masivně sdílet.

Ať jim ukážeme, že nás, kteří preferují humanitu a soucit, před válečným štvaním a šířením násilí a nenávisti, je stále ještě v naší zemi mnohem víc.

Moc za to vám všem děkuji.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
