Dostál (Stačilo!): Při státní hymně si natáčela videa na mobil

29.10.2025 9:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k oslavě 28. října na Hradě.

Dostál (Stačilo!): Při státní hymně si natáčela videa na mobil
Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

Je opravdu nutné, aby si končící ministryně Fialovy vlády na oslavě státního svátku na Hradě, při státní hymně, natáčela videa na mobil? OK, je to nejspíš ten poslední 28.říjen v jejím životě, kdy má ve Vladislavském sále místo v prvních řadách, ale to se na sebe nemůže podívat v televizi?

Žádná jména. Tipněte si, která to byla. Vyhodnocení: středa ve 20.00, v Eurodžungli na Aby bylo jasno.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Pavlův hybridní projev. A Svěrák končí.“ Holcova tečka za medailemi
Pavel: Volby ukázaly silnou občanskou angažovanost pro změnu
Drahoš: Svoboda nemůže být bezbřehá. Stát může něco omezit
Bude protest. Aktivisté chtějí ukrajinskou vlajku zpět na Národní muzeum

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dostál , STAČILO!

autor: PV

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Předsedkyně

Jste jedinou úspěšnou komunistickou političkou. Opravdu se už nebudete ucházet o post předsedkyně strany? A v politice zůstanete nebo počkáte až vám skončí mandát a taky skončíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Levice: Demokracie se týkala především těch nejbohatších

10:04 Levice: Demokracie se týkala především těch nejbohatších

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 28. říjnu.