Dostál (Stačilo!): Při státní hymně si natáčela videa na mobil

Je opravdu nutné, aby si končící ministryně Fialovy vlády na oslavě státního svátku na Hradě, při státní hymně, natáčela videa na mobil? OK, je to nejspíš ten poslední 28.říjen v jejím životě, kdy má ve Vladislavském sále místo v prvních řadách, ale to se na sebe nemůže podívat v televizi?
Žádná jména. Tipněte si, která to byla. Vyhodnocení: středa ve 20.00, v Eurodžungli na Aby bylo jasno.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
autor: PV