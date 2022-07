Výborný (KDU-ČSL): Já panu ministrovi věřím a my to jako KDU-ČSL také garantujeme

reklama

Děkuji, já budu jenom velmi stručný, byl jsem dotázán paní kolegyní. Tak tady bylo stanovisko legislativy Ministerstva vnitra, které má ve své působnosti také Integrovaný záchranný systém s tím, že ta množina nebo ta skupina, ke které to je směřováno, není úplně přesně jasně definovaná a mohlo by to být zneužitelné. Já se nechci přít o to (Někteří poslanci ANO: To není pravda.), já se nechci přít o to, prosím, já se nechci přít o to, jestli ten názor legislativy je, nebo není správný a oprávněný.

V tuto chvíli to nemá smysl. Já nemám důvod, proč bych nevěřil - a já rozumím tomu, že vy jako opozice jste nedali této vládě důvěru a že můžete mít obavy z toho, jestli slovo ministra platí, nebo neplatí - ale pokud pan ministr jasně tady řekl na mikrofon opakovaně, že ta věc bude připravena a schválena tak, aby od 1. ledna 2023 skutečně platila, tak já vám říkám, že já panu ministrovi věřím a my to jako KDU-ČSL také garantujeme.

A mrzí mě, paní kolegyně prostřednictvím paní předsedající, jedna věc. Říci - bez urážky - a potom plivnout takovou jedovatou slinu, říkám v dobrém, to mě mrzí, opravdu.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Pane kolego, vystupujete jako demagog Výborný (KDU-ČSL): Dojde k jasnému vymezení role politické a role odborné Výborný (KDU-ČSL): Přes farnosti zamíří k veřejnosti veškeré důležité informace Výborný (KDU-ČSL): Školství pro budoucnost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama