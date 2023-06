Výborný (KDU-ČSL): Nebudeme si nic nalhávat, české školství ztrácí lesk

reklama

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ MUSÍ DOHNAT SVĚT

Nebudeme si nic nalhávat, české školství ztrácí lesk, potřebuje vzpruhu a přizpůsobit se světu, který se kolem nás neustále vyvíjí. Vznikají nové obory, ve stávajících dochází k velkým změnám, mění se trh práce a požadavky na kvalifikaci zaměstnanců. To vše musí české školství reflektovat a přizpůsobit se tepu doby. Propojení firem a škol, duální systém, vznik nových oborů, revize stávajících, to jsou věci, kde pokulháváme. Pokud by současný stav trval dál, stane se jednoduchá věc. Do praxe budou ze škol přicházet lidé špatně kvalifikovaní, po kterých není poptávka a trh práce hledá jiné. O nutnosti tohoto kroku svědčí i situace, která letos nastala v souvislosti s přijímačkami na střední školy. Spalo se dlouho, už není na co čekat.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec

