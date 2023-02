Výborný (KDU-ČSL): Nikdo tady neřekl, že důchodci, senioři, způsobí vážné hospodářské škody

reklama

Děkuji za slovo. Považuji za slušné odpovědět na dotazy, které zazněly od paní poslankyně Peštové, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně.

Já jsem se to snažil vysvětlit, proč ne v prosinci, ale proč po tom 10. únoru. Zaznělo to tady, znovu opakuji. Na co jiného už by vláda měla slyšet, než jsou predikce centrální banky? To bylo, co se týkalo vaší vlády, každé vlády. Takže to je myslím vcelku zřejmé.

Co chci zdůraznit. O tom, že je potřeba upravit ten valorizační mechanismus, o tom ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka hovoří dlouhodobě a bude to a je to součástí diskutované důchodové reformy. Ale teď se bavíme o mimořádné valorizaci v měsíci červenci.

Potom bych velmi poprosil - a to se týká opět paní kolegyně Peštové, ale i dalších. Prosím, nikdo tady neřekl a z mých úst tady nezaznělo, že důchodci, senioři, způsobí vážné hospodářské škody. Tady ta zkratka, proti které se musím jednoznačně ohradit, je něčím, co přesně odpovídá tomu stylu diskuse, který tady bohužel vedete. Nic takového nezaznělo. Valorizace bude, senioři dostanou v průměru přidáno 770 korun a průměrný důchod se dostane přes 20 000 korun.

V poměru k průměrné hrubé mzdě se dostaneme na 20 %. Což když ještě zohledníme to, že důchody jsou nedaněné, rozdíl... Na 50 %, já se omlouvám - na 50 % průměrné hrubé mzdy a průměrného důchodu. Což když ještě zohledníme to, že důchody nejsou daněné - a bavíme se o hrubé mzdě - tak je samozřejmě výrazně nad těch 50 %. Tak prosím neříkejme tady to, že někdo ožebračuje důchodce nebo že oni způsobí vážné hospodářské škody. Není to tak, důchody budeme zvedat. Jenom se taky chceme chovat tak, jak jsme slíbili. To znamená, jako odpovědní hospodáři.

Děkuji za pozornost.

Jo, a ještě, pardon, jedna věc -

