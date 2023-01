Výborný (KDU-ČSL): Žádný zákon o dezinformacích neexistuje, není napsán

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, když jsem se hlásil se svojí faktickou, tak jsem netušil, že to spojím i s reakcí, vaším prostřednictvím, na paní kolegyni Mračkovou Vildumetzovou. Omlouvám se, musím zopakovat slova pana místopředsedy Bartoška a zastat se ho. Řekl to naprosto správně. Bohužel, neznáte jednací řád. A já vám řeknu ten důvod.

Ty přihlášky s přednostním právem členů vlády byly podány s jasným písemným dovětkem, že to je přihláška s přednostním právem před otevřením rozpravy. Přesně v souladu s jednacím řádem. A kdyby tu schůzi řídil kdokoliv, i vaši místopředsedové, tak by museli postupovat úplně stejně. Tak jenom na vysvětlenou, pokud jste tuto informaci nedostala, tak vám ji říkám. Takhle to je a nešlo postupovat jinak. My jsme se skutečně večer dohodli i s vaší předsedkyní paní Alenou Schillerovou a postupovali jsme od večera potom jinak. Ale večer to bylo po dohodě předsedů klubů. Předtím nešlo postupovat jinak.

Ale já jsem se hlásil, chtěl jsem zareagovat svojí faktickou poznámkou, vaším prostřednictvím, na pana kolegu Juchelku. Já jsem velmi rád, že pan předseda a volební výbor si téma dezinformací, které patří k velkým hybridním hrozbám vzal za své, a že se tím výbor bude zajímat. (Zabývat.) Jenom mě mrzí, že tady pan předseda evidentně zneužívá k politickému střetu něco, co není pravda a já ho vůbec nepodezírám z toho, že by to nevěděl. On to samozřejmě moc dobře ví. Žádný zákon o dezinformacích neexistuje, není napsán. Vláda to téma otevřela, ale není doprojednáno ani na té odborné ani na té koaliční politické úrovni, takže je jistě dobře, že se tím budete zabývat, tím tématem, že si pozvete vládního zmocněnce, pány ministry na jednání výboru, od toho jsou výbory skutečně určeny, k tomu jsou určeny.

Nicméně pane předsedo, neříkejte tady něco o tom, že vláda má napsaný zákon... (Předsedající: Mým prostřednictvím.) A že tady bude dávat náhubky nebo něco podobného, protože to není pravda. Moc děkuji za korektní diskusi tady na půdě Poslanecké sněmovny.

