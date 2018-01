Vyzula (ANO): Kdyby pan Nacher někdy viděl pacienta, který doplatil na klamavou reklamu, asi by mluvil jinak

Já bych se přece jenom ještě trochu vrátil do obecné rozpravy, která ještě nebyla ukončena. Předně ke svému kolegovi Válkovi, prostřednictvím vás, pane místopředsedo, tak on uvedl celou řadu problémů, které s elektronickým receptem jsou. Určitě si myslím, že ve všem, co řekl, tak to je správné. On není obyčejný radiolog, on je výjimečný radiolog a má celou řadu zajímavých postřehů a je dobře, že je u nás ve zdravotním výboru. Ale myslím si, že všechny ty problémy, které jsou, tak jsou řešitelné. To je podstatné.

A já to říkám proto, poněvadž my pracujeme v ústavu, který má s elektronickým receptem více než deset let zkušenosti a ty problémy se postupně řešily, vyřešily se a v současné době problémy máme vyřešeny. Nicméně tu výhodu nemá každý.

Ale proč jsem se přihlásil? Já jsem se spíš přihlásil k tomu, abych přece jenom krátce zde okomentoval příspěvek pana poslance Nachera o klamavé reklamě. Myslím si, že o tom budeme ještě diskutovat na garančním výboru, ale to je dobře, že můžeme diskutovat, poněvadž jsme na půdě Parlamentu přece. A jak tady říkal historicky pan poslanec Blažek, že pokud my tady nebudeme diskutovat, tak venku budou barikády. Takže budeme to probírat a probereme ze všech možných stran. Já jenom krátce chci říct, že účelem bylo chránit člověka, chránit pacienta, poněvadž on přece jenom nemůže vědět v té situaci, ve které je, co je pro něho nejlepší. A mnohdy v té zoufalé situaci se obrací na jakékoli stéblo trávy.

A potom, já si myslím, že prostě je tady určitá povinnost nějaké kontroly a ta kontrola by mohla proběhnout i na úrovni toho šiřitele reklamy. Konečně, v minulém roce byla dána Nobelova cena za tzv. liberální paternalismus, což je tento problém. Za to se dostávají Nobelovy ceny. My to řešíme a chceme to vrátit zpět? Koho chceme chránit? Chceme chránit toho pacienta? Nebo ta média? A jsou různá média. Jsou solidní média, známe, jsou méně solidní a jsou nesolidní, která za jakoukoliv cenu uveřejní cokoliv, jenom aby za to dostala peníz. A to si myslím, že je právě úkolem tohoto shromáždění, abychom v duchu určitého liberálního paternalismu navrhli ochranu pacienta. A není to vůbec jednoduché, poněvadž kdyby pan poslanec Nacher někdy viděl pacienta, který na to doplatil, na tu klamavou reklamu, tak by asi mluvil trochu jinak. Ale probereme to ještě určitě, budeme se o tom bavit. Je to zajímavé téma na dlouho a já se na to těším.

Děkuji.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. ANO 2011



