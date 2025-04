Wenzl (ANO): Chci, aby o personální situaci v naší armádě byli informováni občané

Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

já před vás předstupuji s návrhem na zařazení nového bodu na program této schůze, a to na zítra 25. 4. jako první bod s názvem Nábor příslušníků armády České republiky. Této otázce jsem se chtěl věnovat v rámci jednání mimořádné schůze týkající se koncepce výstavby armády České republiky. Schůze byla uzavřena, tak nebylo možné se k této otázce vyjádřit a věnovat se jí, a jak uslyšíte níže, nedotknu se položenými otázkami nebo tématy k jednání žádných utajovaných skutečností.

Chci totiž, aby o personální situaci, která je v tuto chvíli v naší armádě, byli informováni občané, a ne aby byla sdělena data, byť neutajovaná, v rámci uzavřeného jednání pléna, a tyto informace by nemohli potom následně zaznít veřejně. V aktualizovaném programovém prohlášení vlády České republiky z března 2023 jsou stanoveny cíle i v oblasti týkající se obrany. Z toho vytáhnu kapitolu moderní, akceschopná a stabilní armáda, kde je vládou stanoven mimo jiné cíl - budeme usilovat o zajištění kvalitních podmínek pro vojáky a výkon jejich služby a o plnění náborových cílů.

V kapitole Připraveni občané je stanoven mimo jiné cíl - budeme dále zvyšovat atraktivitu aktivní zálohy, do roku 2023 provedeme vyhodnocení stávajícího systému a navrhneme jeho úpravy, budeme podporovat službu studentů v aktivní záloze a přechody příslušníků aktivní zálohy do profesionální armády.

Jak vážně jsou brány tyto cíle a závazky ze strany vlády premiéra Petra Fialy? To ukazuje současný stav v personální oblasti. Tato problematika je řešena i v aktualizované verzi dokumentu koncepce výstavby, který byl schválen vládou v prosinci 2023. V roce 2030 by měla mít Armáda České republiky 30 000 vojáků v činné službě a 10 000 příslušníků aktivní zálohy. Mimochodem i v předchozí koncepci výstavby armády do roku 2030, která byla přijata v roce 2019, byl tento počet stejný, takže nejedná se o žádné zvýšení plánovaných počtů oproti předchozímu cíli, ale dle vývoje situace vidíme, že dnes tento cíl již splnitelný není.

Chtěl bych zmínit v této souvislosti, jak je možné, že cíle v personální oblasti - čistý nárůst příslušníků armády České republiky, zhruba 800 ročně, se dařilo plnit v době vlády Andreje Babiše, kdy byl ministrem obrany Lubomír Metnar. Odpověď: vláda Andreje Babiše totiž silně vnímala důležitost otázky personálního zabezpečení armády České republiky a naplnění cílů, kladla podstatně větší důraz, věnovala se jí podstatně jinak, než je tomu v případě této vlády.

O problému se zmínil a velmi rozsáhle hovořil náčelník generálního štábu generál Řehka na velitelském shromáždění v listopadu loňského roku, kdy mimo jiné shrnul současný stav, který není uspokojivý, a dále uvedl, že nechá vypracovat koncepci náboru. Dnes je poslední duben, prakticky půl roku od tohoto prohlášení a chci se zeptat já, nebo zajímalo by to, předpokládám, i občany naší země, vojáky, jaká je tedy situace, je tento dokument podle mého strategicky v oblasti personálu vypracován? Pakliže ano, kde je možné se s ním seznámit, prostudovat?

Já znovu opakuji a říkám, nevím, zda si vláda pod vedením premiéra Fialy uvědomuje, že dnes jsme situaci, kdy pro splnění stanoveného cíle je třeba do roku 2030 získat zhruba 6000 nových příslušníků armády, čistý nárůst o 6000 příslušníků a zhruba 6000 příslušníků aktivní zálohy. Je nasnadě se tedy ptát a měli bychom se všichni my, naši občané, vojáci, dovědět, co pro splnění cíle udělal náčelník generálního štábu, který je bezmála tři roky ve své funkci? Co pro splnění cíle udělala paní ministryně za více než tři roky ve funkci od prosince 2021, a co pro splnění tohoto cíle udělala vláda České republiky pod vedením Petra Fialy za více než tři roky pojmenování? Děkuji vám za pozornost a podporu pro zařazení tohoto bodu na program této schůze, jak jsem uvedl v úvodu, jako první bod 25. dubna.

Děkuji za pozornost.