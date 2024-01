Zahradil (ODS): Boj proti “dezinfo” ohrožuje demokracii víc, než si myslíme

reklama

Jedno z důležitých témat, resp. úkolů roku 2024: Přestat konečně ustupovat snahám propojené lobby státních byrokratů/mediálního mainstreamu/soft science expertů + neziskovek/některých politiků o tematické ovládnutí (včetně jeho finančního vyztužení) veřejného informačního prostoru pod záminkou boje proti “dezinfo”.

Je třeba se tomu postavit. Skutečnou demokracii to ohrožuje víc, než si myslíme. Nebude to vůbec jednoduché. Stala se z toho dobová móda, svého druhu “průmysl”, komplex pseudovědeckých disciplín, je na to navěšeno velké přerozdělování veřejných, ale i soukromých peněz, je to snadný zdroj příjmů pro mnoho lidí. Ti všichni se budou bránit.

