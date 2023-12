Zahradil (ODS): Kalouskovi se podařilo prokázat, že TOP 09 je jen prázdnou skořápkou

reklama

Pár odstavců k tzv. Týdnu Miroslava Kalouska (jinak se to nazvat nedá), který právě skončil.

Že nebudu obhajovat mandát v EP, jsem se rozhodl na jaře 2022, na podzim toho roku to řekl kolegům, letos v lednu Petru Fialovi a v červnu 2023, přesně rok před eurovolbami, jsme to oznámili na společné tiskovce. Tedy dost dlouho před rozhodnutím o společné eurokandidátce Spolu, aby bylo zřejmé, že jsem nebyl - a ani nemohl být - součástí jakýchkoliv právě proběhlých výměnných obchodů, personálního veta nebo jiných “domácích úkolů” při jejím sestavování. Tvrdit něco jiného je dodatečná fabulace.

M. Kalousek si jinak zkušeně vyrobil slušné PR - jestli mu šlo jen o 15 minut slávy nebo o nástup k nějakému zásadnějšímu kroku, ví jen on sám. Proces svého “zaříznutí” vedením TOP 09, navzdory údajně drtivé podpoře členské základny, označil za zdroj zajímavých informací. Ač to asi neměl v plánu, jednu zajímavou informaci poskytl i k nám do ODS. Bezpochyby se mu podařilo prokázat, že dnešní TOP 09 je skutečně jen prázdnou skořápkou s virtuální předsedkyní v čele, v níž se odehrávají pouhé poziční boje nějakých 5-7 jedinců. Politická, ale i profesionální existence těchto několika lidí je naprosto závislá na dalším pokračování koalice Spolu, jinak se nad nimi dávno zavřela voda. Věřím, že si to v ODS budeme umět správně interpretovat při úvahách o dalších, zejména dlouhodobějších perspektivách tohoto spojenectví.

