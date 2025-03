Zahradil (ODS): Tsunami morálního kýče se opět valí českou kotlinkou

Tsunami morálního kýče se opět valí českou kotlinkou.

Trump “zařízl” RFE/RL, jsme povinni je zachránit - hlásá zdejší mediálně/politicko/intelektuální establishment a opakovaně tím prokazuje, jak hluboko je utopen v nánosech sentimentu po minulosti.

Ano, poslouchali jsme ty stanice všichni a bylo to skvělé. Jenže naposled někdy před více než 35 lety. Píše se rok 2025 a mediální svět funguje úplně jinak než za studené války, která byla z dnešního pohledu dobou technologického pravěku. Nikdo dnes přece seriózně nevyzývá k “záchraně” psacích strojů či cyklostylových kopírek, na nichž se opisovaly a rozmnožovaly výtisky samizdatových publikací, výzev a petic. Chodíme se na ně dívat, když je někde vystaví, jako na historické artefakty a můžeme si u toho úlevně zanadávat, jak to za bolševika bylo hrozné.

S RFE/RL je to podobné. V současné “online” éře exploze nových komunikačních technologií, webových serverů, publiku na míru šitých podcastů, streamovacích platforem, bezpočtu stále nových mediálních titulů, sociálních sítí atd., kdy každá informace je k dispozici ihned a všude (a ano, prosákne i do nesvobodných zemí) - v této době je 75 let starý model provozu a financování těchto rozhlasových stanic prostě neefektivní a překonaný.

Ok, pokud by šlo jen o emocionální vlnu nostalgie, dalo by se to pochopit. Ta zase opadne. Ale už vidíme, že se za tím skrývá něco víc. Symbolicky to za všechny podobné názory vyjádřila paní Rakušanová, legenda předlistopadového vysílání RFE/RL (viz ZDE).

Po čem se tady vlastně volá? Aby se značky RFE/RL nějak zmocnila EU a pod záminkou boje s “dezinfo” ji přetvořila v kvazistátní eurorozhlas, financovaný z evropského rozpočtu, nějaký další propagandistický nástroj? A co takhle potom začít školit v demokracii, hodnotách a lidských právech i tu nehodnou trumpovskou Ameriku?

Byrokratům v Evropské komisi a ideologům v Evropském parlamentu se takový nápad může líbit. Přihrát si lukrativní nemovitost s pozemkem, s moderním technickým vybavením a plnou personálu, a zase moci spolurozhodovat o nějakém dalším rozpočtu a ovlivňovat náplň vysílání, zdůvodnilo by se to legislativou DSA(Digital Services Act) a MFA(Media Freedom Act). Stačilo si včera poslechnout (kde jinde než na veřejnoprávní ČT) bývalou eurokomisařku pro cenzuru, paní Jourovou. Nebo sledovat po EP pobíhající dvojici Nerudová + Farský.

Stejně tak se nepochybně najde nejeden novinář z našich “legacy media”, s obavami sledující jejich tenčící se množinu diváků/posluchačů, kterému před očima vyvstala vidina jeho budoucího, finančně vyztuženého pracoviště.

Národní vlády by ale tyto představy měly včas zarazit. Jde totiž jen o další výron sociálně-inženýrských iluzí o světě, v němž poučené elity budou mediálně školit nevzdělané publikum (a věřit, že je na jejich školení někdo zvědav). Proto je navýsost podivné, že na včerejší ministeriádě EU toto téma otevřel zrovna ministr Lipavský. Z jakého titulu? Měl k tomu pověření vlády? Existuje nějaká vládní pozice? Nebo šel jen oportunisticky naproti očekávaným titulkům v médiích?

Já sice nemám žádné pověření od nikoho, nicméně včera, coby soukromá osoba, jsem využil svých dřívějších kontaktů a zavolal pár rozumnějším europoslancům a dalším několika politikům z evropských zemí, aby si na to dali pozor. Odezva byla pozitivní. A celá věc není naštěstí tak jednoduchá ani právně, ani legislativně, ani majetkově, ani technologicky.

Takže jak se říká - stay tuned. Uvidíme.

Ing. Jan Zahradil ODS

