Zahradil: Vláda rozsévá atmosféru strachu, stihomamu a nedůvěry, hodím to Turkovi

03.10.2025 9:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolební rétorice vládních stran.

Foto: Youtube
Popisek: Jan Zahradil

Čekal jsem, co vláda předvede v závěru kampaně.

A předvedla.

Pokračuje v hysterickém pištění na adresu opozice, že jsou to kolaboranti a zrádci.

Dál surfuje na vlně negativních emocí, válečné psychózy, hledání vnitřního nepřítele, kterou sama spustila.

Rozsévá atmosféru strachu, stihomamu a nedůvěry.

A jako “bonus” se marketéři profesora Fialy rozhodli, že jej přetvoří do podoby ostrého ranaře a mistra populistických sloganů - což je stejně směšné jako nevěrohodné.

Nejen proto, ale i proto si vláda zaslouží prohrát.

Dnes to cestou na chalupu vezmu přes Mělník nebo Liběchov, hodím to tam Motoristům a zakroužkuju Turka. Voličský průkaz mám.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
