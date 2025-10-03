Zahradil: Vláda rozsévá atmosféru strachu, stihomamu a nedůvěry, hodím to Turkovi

Čekal jsem, co vláda předvede v závěru kampaně.
A předvedla.
Pokračuje v hysterickém pištění na adresu opozice, že jsou to kolaboranti a zrádci.
Dál surfuje na vlně negativních emocí, válečné psychózy, hledání vnitřního nepřítele, kterou sama spustila.
Rozsévá atmosféru strachu, stihomamu a nedůvěry.
A jako “bonus” se marketéři profesora Fialy rozhodli, že jej přetvoří do podoby ostrého ranaře a mistra populistických sloganů - což je stejně směšné jako nevěrohodné.
Nejen proto, ale i proto si vláda zaslouží prohrát.
Dnes to cestou na chalupu vezmu přes Mělník nebo Liběchov, hodím to tam Motoristům a zakroužkuju Turka. Voličský průkaz mám.
Ing. Jan Zahradil
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV