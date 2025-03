Zahradil: Za tohle se fakt stydím

Po úterku je bohužel jasné, že kampaň koalice Spolu se ponese v duchu nezodpovědného hysterického populismu. Bude se jen strašit: Putin nás chce obsadit, Trump nás zradil, opozice je zaprodaná.

Cíl: vyděsit co nejvíc voličů, kteří pak doběhnou k urnám a v obavách jim to nahází. Co na tom, že se tak zničí poslední zbytky společenské soudržnosti a vyhloubí příkopy, nad kterými by i Foltýn zaplesal? Těch pár křesel navíc za to přece stojí.

Za tohle se fakt stydím. To je kampaň pro tříprocentní zoufalce z TOP 09, ne pro kdysi sebevědomou ODS. A věřím, že větší část veřejnosti na to neskočí.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

