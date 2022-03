Zajíčková (ODS): Praha nemá dostatek mateřských školek ani pro české děti

reklama

Dobré odpoledne všem.

Ono už vlastně bylo všechno řečeno. Já bych chtěla vlastně také poděkovat všem, kteří se podíleli jak na první verzi tak vlastně na tom pozměňovacím návrhu. Jsem moc ráda, že jsme se dokázali odpolitizovat při projednávání tohoto bodu nebo tohoto tématu, protože jde především o děti, a to jak ukrajinské, tak naše české.

My si samozřejmě všichni uvědomujeme vážnost celé situace. Každým dnem přibývají stovky, tisíce dětí, které přicházejí do našich měst. Já za Prahu mohu konstatovat, že situace tady v Praze je velmi dramatická, protože, jak už tady bylo řečeno, Praha nemá dostatek mateřských školek ani pro své české děti. Zhruba 20 % tříletých českých pražských dětí nebylo přijato do mateřských škol, takže mateřské školy se potýkají s kapacitou. To samozřejmě platí i o některých základních školách.

Tento zákon umožní zřizovatelům a ředitelům škol navýšit kapacity a zjednodušuje pravidla pro to, aby děti mohly být přijímány.

Jak už tady bylo řečeno, práci Ministerstva školství je potřeba ocenit, protože byli opravdu velmi rychlí a vyslyšeli naše požadavky, naše připomínky, které jsme jako poslanci k těm návrhům měli. Téměř všechny zapracovali, a to právě tak, aby se umožnilo vzdělávání ukrajinských dětí, ale nebylo to na úkor našich českých dětí. To je potřeba zdůraznit, protože naše české děti také prošly velmi složitým obdobím, dva roky covidu v podstatě zdecimovaly, jestli to takhle mohu říct, naše české školy. Jsou tam vyhořelí učitelé, dohání se výuka, takže je tam opravdu velmi složité prostředí. Do toho přišla tato situace a je potřeba vždycky zvažovat to komplexně a jak říkám, tento zákon by měl právě zjednodušit situaci pro zřizovatele, ředitele, a zároveň vytvořit to, aby kvalita našich škol byla dál na velmi vysoké úrovni.

Zaznělo tady, že je připravována metodika. Myslím si, že bude hodně podrobná, že řekne ředitelům přesný návod, jak třeba postupovat v jednotlivých situacích. Mně je i sympatické to, že kromě metodiky ministerstvo připravuje popis ukrajinského školství, aby ti ředitelé a učitelé věděli, v jakých podmínkách se ukrajinské děti vzdělávají, jaké mají vzdělávací programy, jaké metody se tam třeba používají, takže zase znovu opakuji opravdu velké poděkování celému Ministerstvu školství a všem poslancům, kteří se jak do toho původního návrhu, tak do pozměňovacího návrhu, zapojili.

Děkuju moc.

